¡Su primer gol en esta Champions! Messi apareció para poner el 1-1 del PSG sobre Maccabi Haifa

PSG y Maccabi Haifa igualan 1-1 por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2022-23. El equipo francés estuvo por debajo en el marcador desde el minuto 20; sin embargo, Lionel Messi se hizo presente para darle el empate y así anotar su primer gol en la vigente temporada del certamen europeo.

Además, con esta anotación superó a Cristiano Ronaldo, su rival de toda la vida, como el jugador que le ha anotado a más contrincantes diferentes en toda la historia de la competición. El portugués sumó 38, pero Leo registró hoy su víctima 39.

¿Quién es el actual goleador de la Champions League?

El polaco Robert Lewandowski es el vigente artillero de la competición con tres tantos. Lo sigue Erling Haaland, Mohammed Kudus, Kylian Mbappé, Richarlison, Leroy Sané, Marian Shved y Piotr Zielinski, todos con dos goles.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Las casas de apuestas ponen a PSG como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Champions League.

Betsson: gana Maccabi Haifa (20,00) | empate (9,40) | gana PSG (1,12)

Inkabet: gana Maccabi Haifa (17,00) | empate (8,50) | gana PSG (1,14)

Doradobet: gana Maccabi Haifa (16,00) | empate (9,00) | gana PSG (1,15)

Meridianbet: gana Maccabi Haifa (15,92) | empate (8,75) | gana PSG (1,14)

Te Apuesto: gana Maccabi Haifa (14,00) | empate (7,80) | gana PSG (1,16).

¿Cómo ver PSG vs. Maccabi Haifa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Maccabi Haifa por internet de este martes 13 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.