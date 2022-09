[En Vivo] Manchester United vs. Sheriff FC: ¿a qué hora juegan el partido por la Europa League 2022?

Manchester United vs. Sheriff FC EN VIVO se juega, este jueves 15 de septiembre a las 11.45 a. m. (hora peruana), por la segunda fecha del Grupo E de la Europa League 2022-23. El encuentro se disputará en el estadio Zimbru y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Sheriff FC: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Sheriff FC Fecha Jueves 15 de septiembre Hora 11.45 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Zimbru

Manchester United vs. Sheriff FC: previa

La mejoría mostrada en la Premier en las últimas semanas se diluyó en el Viejo Continente. Sin acumular ningún punto hasta el momento, el plantel de Erik Ten Hag visita a un adversario peligroso, que ganó en el Santiago Bernabéu en la pasada campaña de Liga de Campeones y que en su estreno en esta edición de la Europa League se impuso con claridad al Omonia en Chipre. El United retoma la actividad después de una semana y del parón al que se ha visto sometido el torneo local. Igual que el resto de ingleses, no jugó el fin de semana debido al luto por el fallecimiento de la reina Isabel II.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Sheriff FC?

El encuentro entre Manchester United vs. Sheriff FC se jugará este jueves 15 de septiembre a las 11.45 a. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

11.45 a. m. Bolivia: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Sheriff FC?

El duelo entre Manchester United vs. Sheriff FC será transmitido por la señal de ESPN, canal que tiene los derechos de todos los partidos de la UEFA Europa League.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Sheriff FC?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Sheriff FC, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso no tengas una cuenta, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Manchester United vs. Sheriff FC ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Sheriff FC por internet de este jueves 15 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Sheriff FC: últimos enfrentamientos

Manchester United vs. Sheriff FC: posibles alineaciones

Manchester United : David De Gea; Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Diogo Dalot; Christian Eriksen, Scott McTominay, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Antony; Cristiano Ronaldo.

: David De Gea; Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Diogo Dalot; Christian Eriksen, Scott McTominay, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Antony; Cristiano Ronaldo. Sheriff FC: Maksym Koval; Armel Zohouri, Gabi Kiki, Stjepan Radeljic, Patrick Kpozo; Mouhamed Dio, Moussa Kyabou, Cedric Badolo; Abou Ouattara, Iyayi Believe, Rasheed Ibrahim.

Manchester United vs. Sheriff FC: apuestas

Las casas de apuestas ponen a Manchester United como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Europa League.

Betsson: gana Sheriff FC (14,50) | empate (6,40) | gana Manchester United (1,21)

Inkabet: gana Sheriff FC (13,00) | empate (6,50) | gana Manchester United (1,22)

Doradobet: gana Sheriff FC (12,00) | empate (6,66) | gana Manchester United (1,23)

Meridianbet: gana Sheriff FC (12,93) | empate (6,56) | gana Manchester United (1,22)

Te Apuesto: gana Sheriff FC (12,00) | empate (6,40) | gana Manchester United (1,22)

¿Dónde ver Manchester United vs. Sheriff FC?

El encuentro entre Manchester United vs. Sheriff FC se disputará en el estadio Zimbru, en la ciudad de Chișinău, Moldavia. El recinto fue inaugurado el 20 de mayo de 2006 y tiene capacidad para 10.400 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Europa League