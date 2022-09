¿A qué hora juega River Plate vs. Banfield EN VIVO por la Liga Profesional Argentina 2022?

River Plate vs. Banfield EN VIVO se enfrentan en el estadio Monumental de Núñez, desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario argentino), por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se podrá ver vía ESPN Premium y ESPN, pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

River Plate vs. Banfield: ficha del partido

Partido River Plate vs. Banfield ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? ESPN Premium, ESPN ¿Dónde? Estadio Más Monumental

Alineaciones probables de River Plate vs. Banfield

River Plate : Franco Armani; Herrera, Díaz, Mammana, Pinola, Casco; Nicolás de la Cruz, Juan Quintero, Enzo Pérez; Pablo Solari, Matías Suárez.

Banfield: Facundo Cambeses; Aarón Quirós, Luis Mago, Alejandro Maciel, Emanuel Coronel; Alejandro Cabrera, Matías Romero, Julián Palacios, Jesús Dátolo, Matías González, Ramiro Enrique.

Luego de la derrota en el superclásico frente a Boca Juniors, el principal objetivo de River Plate será ganar todo lo que le resta para mantenerse en la pelea por el título de la liga argentina. En esta jornada, tendrá al frente a Banfield, club que pelea en la parte media de la tabla por escalar algunas casillas.

El equipo de Marcelo Gallardo cayó en su visita a La Bombonera con un solitario gol de Darío Benedetto. Con 29 puntos, se ubica en el octavo lugar de la clasificación general, a cinco unidades del líder Atlético Tucumán.

El Taladro, por su parte, obtuvo un buen triunfo sobre Colón de Santa Fe por 2-1 en la fecha previa. Aarón Quiros y Juan Manuel Cruz le permitieron al conjunto verdiblanco remontar el duelo.

River Plate y Banfield se vuelven a enfrentar después de casi cinco meses. En abril, por la Copa de la Liga Profesional, los millonarios ganaron a domicilio 2-1 gracias a los tantos de Enzo Fernández (hoy en Europa) y Matías Suárez.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield?

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m

España: 12.00 a. m. (jueves 15).

¿Qué canal transmite River Plate vs. Banfield?

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver River Plate vs. Banfield ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Banfield por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de River Plate vs. Banfield

Banfield 1-2 River Plate | 17.04.22

Banfield 0-1 River Plate | 09.10.21

Banfield 1-0 River Plate | 02.05.21

Banfield 0-2 River Plate | 20.11.20

River Plate 1-3 Banfield | 03.11.20.

¿Dónde juegan River Plate vs. Banfield?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, conocido como Más Monumental por razones de patrocinio. Este coloso se ubica en la ciudad de Buenos Aires, posee capacidad para más de 70.000 espectadores y es propiedad del Club Atlético River Plate.