¿Cuándo juegan Peñarol vs. Liverpool EN VIVO por el Campeonato Uruguayo 2022?

Peñarol vs. Liverpool EN VIVO se miden este jueves 15 de septiembre, a partir de la 1.30 p. m. (hora de Perú) y las 3.30 p. m. (hora uruguaya), por la jornada 8 del Torneo Clausura en el Campeonato Uruguayo 2022. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Belvedere, con transmisión de VTV Plus, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones titulares y el resultado minuto a minuto.

Peñarol vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Jueves 15 de septiembre ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú), 3.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Belvedere ¿En qué canal? VTV Plus

Necesitado de triunfos por su magra posición en la tabla de posiciones, el conjunto carbonero buscará una victoria de visita frente al cuadro negriazul, que lo iguala en puntaje. Ambos, con nueve unidades, se ubican en los puestos 8 y 9 de la clasificación.

En la jornada anterior, el Mirasol solo pudo igualar 2-2 con Rentistas, el cual vencía 2-0 hasta los 68 minutos. La Cuchilla, por su parte, goleó en casa por 3-0 a Cerrito.

¿A qué hora juega Peñarol vs. Liverpool?

Uruguay: 3.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Perú: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Liverpool?

En territorio uruguayo, el duelo Peñarol vs. Liverpool irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de los demás compromisos del fútbol uruguayo.

¿Cómo ver Peñarol vs. Liverpool ONLINE?

Si no quieres perderte el Peñarol vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus (fuera de Uruguay). En caso no tengas acceso a este servicio de streaming, también puedes informarte vía La República Deportes y su cobertura ONLINE.

Apuestas de Peñarol vs. Liverpool

Betsson: gana Peñarol (2,25), empate (3,25), gana Liverpool (3,10).

Bet365: gana Peñarol (2,20), empate (3,30), gana Liverpool (3,20).

Últimos partidos de Peñarol vs. Liverpool

Peñarol 0-1 Liverpool | 26.06.22

Peñarol 2-1 Liverpool | 09.04.22

Peñarol 1-0 Liverpool | 07.11.21

Liverpool 3-3 Peñarol | 25.07.21

Liverpool 1-1 Peñarol | 26.02.21.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Liverpool?

El escenario de este compromiso será el estadio Belvedere, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo, con capacidad para 10.000 espectadores.