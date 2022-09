¿Qué canal transmite el partido New York City vs. Atlas por la Campeones Cup?

MIRA AQUÍ EN VIVO New York City vs. Atlas | Ambos equipos se enfrentarán por la Campeones Cup 2022 hoy, miércoles 14 de septiembre. El duelo, que iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana y mexicana), contará con la transmisión de TUDN 2 y ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

New York City vs. Atlas: ficha del partido

Partido New York City vs. Atlas ¿Cuándo juegan? HOY, 14 de septiembre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana y mexicana) ¿Dónde? Yankee Stadium ¿En qué canal? TUDN y ESPN 2

¿A qué hora juegan New York City vs. Atlas?

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite New York City vs. Atlas?

New York City vs. Atlas por la Campeones Cup se podrá ver a través de TUDN y ESPN 2. Revisa los canales a sintonizar.

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Dónde ver New York City vs. Atlas EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver New York City vs. Atlas ONLINE GRATIS?

Si deseas ver New York City vs. Atlas de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde se juega New York City vs. Atlas?

New York City vs. Atlas por la Campeones Cup se disputará en el Yankee Stadium del estado de New York, Estados Unidos. En esta plaza también hace de local el equipo New York Yankees, que juega en la Major League Baseball.