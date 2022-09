[En Vivo] Boca Juniors vs. Lanús HOY: alineaciones, hora y canal del duelo por la Superliga

Mira AQUÍ Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 14 de setiembre, por la fecha 19 de la Superliga Argentina 2022. El partido que contará con la presencia de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se disputará en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Boca Juniors vs. Lanús: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Lanús ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 14 de setiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez ¿En qué canal? TNT Sports y Star Plus

Boca Juniors vs. Lanús: la previa

¡Con los ánimos a tope! Luego de la victoria en el superclásico ante River Plate, Boca Juniors no solo sumó un triunfo vital para lo anímico. El conjunto comandado por Hugo Ibarra logró meterse en la pelea por la Superliga, ya que se ubica en la cuarta casilla, a dos unidades del líder Atlético Tucumán.

A diferencia de lo acontecido en su última presentación, se espera que para el compromiso ante el Granate puedan estar desde el arranque los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano. El lateral es un indiscutible en el esquema de juego, mientras que el ‘Kaiser’ ingresó contra el Millonario en la segunda parte y dejó gratas impresiones.

Por su parte, Lanús afronta su peor momento en la temporada y necesita con urgencia los tres puntos. La escuadra comandada por Frank Kudelka viene de caer por 2-0 ante Barracas Central, registra un racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y ocupa la última casilla del certamen.

Boca Juniors vs. Lanús, la previa: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Esteban Rolón, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Raúl Loaiza, Luciano Boggio; Lautaro Acosta, José Sand o Brian Blando y Franco Troyansky.

¿A qué hora ver Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors vs. Lanús por la Superliga Argentina 2022 se llevará a cabo desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu ubicación.

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO?

Si no quieres perderte el cotejo Boca Juniors vs. Lanús por la Superliga Argentina, debes sintonizar la señal de TNT Sports, encargada de transmitir el duelo en Argentina. En el resto de Sudamérica podrás ver el encuentro en Star Plus.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Lanús?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Lanús, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Boca Juniors vs. Lanús por internet?

Si deseas seguir la transmisión de Boca Juniors vs. Lanús por internet en Argentina, sintoniza la señal de TNT GO, servicio de streaming del canal TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Lanús?

El recinto que albergará el partido entre Boca Juniors vs. Lanús será el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, conocido popularmente como La Fortaleza. Dicho complejo se ubica en la provincia de Buenos Aires y cuenta con una capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.