Byron Castillo sobre polémica iniciada por Chile: “Llegó un momento en que quise ya no seguir”

Byron Castillo rompió su silencio luego de que su nombre volviera a protagonizar primeras planas en la prensa deportiva internacional tras el audio publicado por el diario británico Daily Mail. El futbolista de la selección ecuatoriana, a quien Chile acusa de falsificar documentación para encubrir su supuesta verdadera nacionalidad colombiana, se refirió nuevamente a las dificultades que tuvo que soportar a raíz de esta polémica.

“Pasé momentos de mi carrera duros, porque ya el problema viene de años. No es de ahora. De pronto en lo internacional sabrán que es de ahora, pero estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por parte de aquel país (Chile) y replicaron lo que fue el caso en la prensa y se hizo noticia”, declaró el jugador en entrevista con Telemundo.

El lateral del León de México añadió que sufrió el acoso de mucha gente, no solo cuando disputaba algún partido con su equipo, sino también a través de mensajes vía redes sociales, por lo cual estuvo a punto de darse por vencido.

“Todo el mundo me atacaba, me escribían y decía ‘¿qué pasa?’. Y llegó un momento que quise ya no seguir, porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas, (pero) tuve mucha gente que me apoyó en ese momento”, sostuvo Castillo.

Byron Castillo no asistirá a audiencia de la FIFA

A pesar del pedido que la FIFA habría hecho a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para tratar de asegurar la presencia de Byron Castillo en la audiencia de este jueves 15 de septiembre, el abogado del jugador, Andrés Holguín, sostuvo que su defendido mantendrá su postura de acogerse al derecho de silencio.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la Federación Chilena”, indicó Holguín para La Tercera.