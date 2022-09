Abogado de Byron Castillo ‘desafía’ a la FIFA y califica de “show” el accionar de Chile

Postura clara. El caso Byron Castillo afronta un nuevo episodio tras la difusión de unos supuestos audios del jugador. A pocas horas de realizarle la audiencia de la FIFA para determinar si Ecuador puede quedar fuera del Mundial Qatar 2022, el abogado del futbolista dejó en claro que su defendido no acudirá a la citación de la ente rector.

Como es conocido, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, sostuvo que el defensor del León de México se pondrá a disposición del proceso. “El jugador ha sido convocado y debe estar a disposición de la audiencia. La FEF, en varias ocasiones, le ha transmitido la convocatoria a él, a su empresario y a su abogado”, indicó.

El lateral Byron Castillo jugó los dos partidos ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Sin embargo, esta versión fue negada por el abogado Andrés Holguín, quien aseguró que su patrocinado no formará parte del “show” orquestado por la Federación Chilena de Fútbol.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la Federación Chilena”, sostuvo el letrado en diálogo con La Tercera.

“No se va a prestar para ese show, no comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Ahora, viajará a Europa para concentrarse con la selección para los amistosos de la próxima semana. Juega el jueves por León contra Cruz Azul y de ahí se marcha a Europa”, agregó de forma tajante.

Asimismo, con relación al posible fallo, el jurista consideró que la nueva resolución será similar a la dictada en primera instancia y que la selección ecuatoriana estará presente en la próxima Copa del Mundo.

“A mi manera de ver, la FIFA ratificará el fallo como se había pronunciado. Ecuador jugará el mundial y Chile tendrá que ir al TAS si le da la gana para pedir un resarcimiento económico. Si es que le dan la cabida”, finalizó.