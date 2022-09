Debido a la revelación de Daily Mail sobre los presuntos audios de Byron Castillo, la selección ecuatoriana y la chilena están expectantes a lo que se diga en la audiencia de la FIFA, este jueves 15 de septiembre.

Ante el llamado para que el futbolista declare frente el máximo ente del fútbol, su abogado, Andrés Holguín, aclaró que no se presentará. “Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la ANFP de Chile”, explicó el jurista en Radioactiva de Guayaquil.

Byron Castillo es defendido por Andrés Holguín. Foto: composición LR/AFP/captura DirecTV Sports

“Yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de Eduardo Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia”, indicó. “Él no asistirá, ni siquiera estaré yo. No procede”, apuntó Holguín.

El abogado ve que el fallo será favorable para Ecuador, pero que aún se seguirá viendo el tema: “La audiencia es mañana (jueves 15) y la resolución saldrá a finales de septiembre. Seguro, luego seguirán con el caso en el TAS... No tengo dudas”, añadió.

Mencionó que Perú debería tener el cupo y no Chile, en caso eliminen a Ecuador: “No veo que la FIFA logre poner a Chile en el puesto de Ecuador. Tiene que subir Perú, que tendría que ir directamente al Mundial. Colombia pasaría al repechaje, pero ¿y los australianos tendrían que jugar de nuevo? Si ya le ganaron a Perú”.

“Ya tienes armado a los grupos donde está Ecuador, y los tres equipos van a decir que están preparados para jugar ante Ecuador, no con Perú y en el grupo donde está Australia van a decir: ‘Ahora tengo que esperar un repechaje para ver si entra Colombia’. No veo que haya ese tipo de decisión tan abrupta”, finalizó el jurista.