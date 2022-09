FBC Melgar enfocado en el Clásico del Sur

Lo primero que recuerda el hincha cuando se habla del Clásico del Sur, es la eliminación de Cienciano en manos del FBC Melgar en la primera etapa de la Copa Sudamericana de este año.

Además, los rojinegros le ganaron 1-0 en el Apertura, por lo que este año son los que cumplen el papel del Papá en el Sur.

Pablo Lavallén dirigirá este sábado su primer clásico. El partido de FBC Melgar y Cienciano se ha programado para las 3.30pm en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Será el primero de tres partidos de visita que jugará Melgar por la Liga 1, luego de su participación en la Copa Sudamericana en la que llegó a semifinales.

“Un clásico tiene siempre matices de importancia. Ningún equipo va a dar ventajas por lo que hay que trabajar en varios aspectos, es difícil jugar en el Cusco”, digo sobre este partido.

Asimismo, el argentino asegura que no se guardará nada porque necesitan el triunfo para seguir en los primeros lugares. “Son tres puntos más que importantes para nosotros, en la antesala tenemos que ver si esos puntos nos dejan al frente de la tabla general, es fundamental una victoria”, declaró.

Luego de golear a Municipal por 6-2 los rojinegros volvieron a los entrenamientos. No hay tiempo que perder porque luego de su visita a Cienciano jugarán ante Alianza Lima y la U.César Vallejo como visitantes.

En ese sentido, Lavallén dijo que la decisión de Juan Reynoso, de no convocar a jugadores de Melgar fue acertada. “No hemos parado en todo el año y no lo vamos a hacer por los partidos pendientes, se entiende”. Hoy las prácticas serán a las 9.00 am en el estadio de Sachaca.❖