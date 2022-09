¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Leipzig vía ESPN 2 EN VIVO por la Champions League?

Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO se enfrentan este miércoles 14 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 2 en el Grupo F de la Champions League 2022-23. El encuentro se podrá ver vía ESPN 2 y Star Plus (streaming), pero también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto y los videos de los goles en este y otros partidos de hoy.

Real Madrid vs. Leipzig: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Leipzig?

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2, ATV

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX+

España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones BAR, M+ Liga de Campeones 3.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Leipzig?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Leipzig ONLINE?

Para que no te pierdas la cobertura del Real Madrid vs. Leipzig por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la chance de informarte a través de La República Deportes.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Real Madrid vs. Leipzig?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90.

Star+ anual por S/ 379,90.

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año.

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Cómo sintonizar ESPN 2 para ver Real Madrid vs. Leipzig?

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Qué partidos transmite Star Plus, además de Real Madrid vs. Leipzig?

En Star Plus podrás encontrar no solo el Real Madrid vs. Leipzig, sino todos los demás cotejos de esta Champions League. Además, los duelos de torneos continentales como la Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, junto con las principales ligas europeas (LaLiga Santander, Serie A, Premier League, Bundesliga), los podrás disfrutar también.