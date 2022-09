➨[EN VIVO] Real Madrid vs. Leipzig EN DIRECTO: ¿dónde ver transmisión de la Champions League?

¿Dónde ver Real Madrid vs. Leipzig? | Este, miércoles 14 de septiembre, Real Madrid y RB Leipzig se enfrentarán por la segunda fecha de la UEFA Champions League 2022-23. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España. El duelo será transmitido a través de ESPN 2 y Star Plus. En caso de que no cuentes con estos servicios, puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy por La República Deportes.

Previa del Real Madrid vs. Leipzig 20:52 ¿Cuál es la lesión de Benzema que lo marginará del partido de Champions League? El Real Madrid dio a conocer el informe médico donde daba detalles de la lesión de Karim Benzema. El francés no será tomado en cuenta para el duelo de la Champions League ante Liepzig. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Pendiente de evolución", informaron en la web oficial de los merengues. 20:25 Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Leipzig Real Madrid deberá buscar una victoria ante Leipzig por la fecha 2 del grupo F de la Champions League. Los merengues no podrán contar con su máxima figura: Karim Benzema. Aquí te dejamos las posibles alineaciones que presentarán tanto los madridistas como el club alemán. -Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius. -RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner. 19:47 ¿Benzema es baja en el Real Madrid? El cuadro madridista reveló que Karim Benzema padece de problemas musculares, los cuales aparecieron en la primera fecha de la Champions League. El francés salió del campo para ser atendido. De momento, se perdió el duelo ante Mallorca el último fin de semana por la liga española, y ahora estará ausente ante el Leipzig. 19:13 ¿Quiénes conforman el grupo del Real Madrid? El Real Madrid, actual campeón de la Champions League, se encuentra en el grupo F. Los otros rivales que completan su zona son el Leipzig, Shaktar y Celtic. Los merengues ya se enfrentaron al Celtic y ganaron. Actualmente, marchan en el segundo lugar ya que el cuadro ucraniano tiene mejor diferencia de gol. 18:59 ¿Cómo llega el Leipzig? En el debut en la Champions League, Leipzig cayó goleado por 4-1 ante Shaktar en condición de local. Pese al regreso de Timo Werner como gran refuerzo de temporada, el elenco teutón decepcionó en su estreno. Ahora, deberán ir a Madrid y recuperar los puntos ante el 'Rey de Europa'. Los alemanes saben que es un partido complicado pero confían en dar la sorpresa en España. 18:44 ¿Cómo llega el Real Madrid? El Real Madrid jugará la segunda fecha de la Champions League ante Liepzig en el Santiago Bernabéu. El cuadro español llega en gran momento a este cotejo. En el marco de la Liga de Campeones, los merengues vienen de imponerse en la primera jornada por 3-0 a Celtic de Escocia en Glasgow. Los dirigidos por Carlo Ancelotti comenzaron con el pie derecho gracias a los goles de Hazard, Modric y Vinícius Jr. En cuanto a la liga española, vienen de ganar el último fin de semana al Mallorca por 4-1 y marchan con puntaje perfecto en su torneo local. 17:12 La previa del Real Madrid vs. Leipzig Buenas tardes lectores de La República y bienvenidos al minuto a minuto sobre la previa del partido entre Real Madrid vs. Leipzig. Los madridistas se enfrentarán al cuadro alemán por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. El equipo de Carlo Acelotti será local en el Santiago Bernabéu e irá por su segunda victoria en la Liga de Campeones.

Real Madrid vs. Leipzig: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Jugador del Leipzig se rinde ante el Real Madrid

El sueco Emil Forsberg, jugador del RB Leipzig, destacó del Real Madrid, su rival este miércoles en la Liga de Campeones, que “está acostumbrado a ganar” y que “tiene mucha experiencia”.

”La experiencia de este club en la Champions lo deja todo claro, están acostumbrados a ganar. Tienen mucha experiencia y saben lo que tienen que hacer cuando salen a jugar”, dijo en rueda de prensa.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Leipzig?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Leipzig?

El duelo entre españoles y alemanes se podrá ver a través de ESPN 2 y Star Plus en Latinoamérica. Revisa qué canales sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Leipzig?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Leipzig ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Real Madrid vs. Leipzig de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Real Madrid vs. Leipzig: historial

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en su historia.

Real Madrid vs. Leipzig: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo y Vinícius Júnior

RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; y Werner

Real Madrid vs. Leipzig: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,65) | Leipzig (5,50)

gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,65) | Leipzig (5,50) Inkabet: gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,50) | Leipzig (5,50)

gana Real Madrid (1,55) | Empate (4,50) | Leipzig (5,50) Doradobet: gana Real Madrid (1,58) | Empate (4,75) | Leipzig (5,33)

gana Real Madrid (1,58) | Empate (4,75) | Leipzig (5,33) Meridianbet: gana Real Madrid (1,59) | Empate (4,57) | Leipzig (4,97)

gana Real Madrid (1,59) | Empate (4,57) | Leipzig (4,97) Te apuesto: gana Real Madrid (1,59) | Empate (4,50) | Leipzig (5,00).

¿Dónde se juega el Real Madrid vs. Leipzig?

Real Madrid vs. Leipzig por el Grupo F de la Champions League se disputará en el mítico estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España, con capacidad para 81.044 espectadores.