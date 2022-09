Liverpool vs. Ajax: formaciones, fecha, canal y hora del partidazo por Champions League

HOY juega Liverpool vs. Ajax EN VIVO y EN DIRECTO | Partidazo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro entre los reds y los godenzonen se jugará este martes 13 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en Anfield, con TRANSMISIÓN de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus.

Liverpool vs. Ajax: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Ajax ¿Cuándo juegan? Martes 13 de septiembre ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

El Liverpool homenajeará la figura de la reina Isabel II, fallecida el último jueves, en su partido de Champions League contra el Ajax de Ámsterdam.

Se guardará un minuto de silencio antes del arranque del encuentro y los dos equipos llevarán brazaletes negros en señal de respeto. Además, las banderas ondearán a media asta en Anfield y se mantendrán así durante el tiempo que dura el período de duelo. Los escudos del Liverpool en redes sociales lucirán en blanco y negro.

El Liverpool, en un comunicado, ha recordado la visita de la reina en 1993 a Anfield, año en el que coincidió con el 100.º aniversario del club y para inaugurar la tribuna Centenario. El conjunto red también ha rememorado a algunas de sus figuras que han sido condecoradas por la reina a lo largo de los años, como Bill Shankly, Bob Paisley, Gerrard Houllier y Steven Gerrard, entre muchos otros.

Isabel II ocupa un puesto importante en la historia del Liverpool porque le entregó la FA Cup de 1965 al capitán Ron Yeats, en Wembley, lo que significó la primera vez que el club ganó dicha competición.

Con información de EFE.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Ajax?

El partidazo entre Liverpool vs. Ajax por la Liga de Campeones se jugará HOY martes 13 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 2.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Ajax?

La transmisión del Liverpool vs. Ajax estará a cargo del canal ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus.

