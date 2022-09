Periodista argentino ‘advierte’ a Byron Castillo por audio y aclara posibilidades de Chile

Byron Castillo volvió a ser noticia en la prensa deportiva internacional luego de que el último lunes el diario británico Daily Mail publicara un audio en el cual el jugador supuestamente admitía haber falsificado su nombre y edad. Aunque desde Ecuador desestimaron esta ‘bomba’ por no ser reciente ni verificada, en Chile el hecho tuvo amplia repercusión y avivó las esperanzas de los hinchas por lograr la clasificación vía administrativa al Mundial Qatar 2022.

Desde su cuenta de Instagram, el periodista argentino César Luis Merlo compartió cuáles serían las posibles consecuencias tanto para la Roja como para la Tri, e incluso para el propio Castillo, en caso se determine que el audio es verídico en la audiencia que la corte de apelaciones de la FIFA programó para esta semana.

“He hablado con varias fuentes y lo primero que me dicen es que se tiene que probar que este audio es de Byron Castillo. Eso se va a discutir en esta audiencia del jueves, sesión que va a ser por Zoom. Además, todavía no se ha definido que el jugador vaya a declarar”, señaló el comunicador.

Para Merlo, la única sanción que podría derivarse de este caso afectaría al defensa con su exclusión de la Copa del Mundo, mientras que Ecuador mantendría su cupo. Chile, por su parte, solo podría disputar el torneo en caso se produzca “un milagro”, según consideró.

“Supongamos que se comprueba que el audio es de Byron Castillo, ¿qué es lo que pasa? Lo que me marcan es que en el fallo que se dará en el mes de octubre se castigaría a Byron Castillo,y que quizá se quede sin jugar el mundial, pero hay un 1% (de probabilidad) de que descalifiquen a Ecuador. Es más, me dicen que es muy poco probable que pase, por lo que Chile, salvo un milagro, no va a poder jugar el mundial”, añadió.

¿Qué dice el audio de Byron Castillo?

En la grabación atribuida al lateral se escucha la presunta confesión de este acerca de cómo se modificó su cédula de identidad para consignar 1998 como año de su nacimiento en vez de 1995. También se le oye responder que sus nombres son “Byron Javier” en lugar de Byron David, como indica su documentación actual.