El FC Barcelona es uno de los clubes más grandes de Europa y del mundo. Con 26 ligas españoles y cinco Champions League en sus vitrinas, el cuadro catalán es de temer en cualquier competición en la que participe.

Si bien en el presente siglo se ha colocado como uno de los grandes protagonistas por sus récords y hazañas, en las últimas temporadas ha sufrido catastróficas caídas en competencias europeas. Una de ellas, y quizá la más dolorosa en la historia del club culé, fue la goleada 2-8 que sufrió ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League 2020.

Barcelona antes del 2-8. Foto: AFP

Este martes 13 de septiembre, ambas escuadras se enfrentarán por cuarta vez en los últimos tres años. Es evidente que no son los mismos conjuntos que hace dos años, ya que el Barcelona se ha reforzado muy bien en todas sus líneas y le quitó a su máxima estrella a los bávaros para esta temporada. Pero la supremacía de los alemanes ante los blaugranas ya es universal.

Es por ello que, en la previa del partido que se jugará en el Allianz Arena, queremos recordar qué pasó con los futbolistas que conformaban el equipo azulgrana que dirigía Quique Setién tras la derrota en Lisboa. Revísalo a continuación.

Marc André Ter Stegen

El portero alemán fue el que más sufrió esa noche. A pesar de recibir ocho goles, Ter Stegen no fue tan señalado por su rendimiento, ya que mucho no pudo hacer. El guardameta sigue siendo titular en el Barcelona y ha mejorado su nivel en las últimas temporadas.

Ter Stegen en el 2-8. Foto: AFP

Nelson Semedo

El encuentro en Lisboa representó el peor para muchos, pero quien quedó más expuesto fue el lateral portugués. Aquel partido, Semedo fue ‘bailado’ por los jugadores del Bayern, más aún por Alphonso Davies, quien se lo llevó sin problemas para asistir a Kimmich en el quinto gol bávaro. Actualmente, el jugador de 28 años juega en el Wolverhampton de la Premier League.

Arturo Vidal y Nelson Semedo en el 2-8. Foto: AFP

Gerard Piqué

Si en Sudafrica 2010 llegó a su pico como central, en Lisboa su desempeño fue bajo. Lewandowski, Gnabry y Perisic hicieron lo que quisieron con él. En el actual plantel de Xavi, el defensa es suplente.

Piqué y Lewandowski en el 2-8. Foto: AFP

Clément Lenglet

En aquel 2020, y quizá hasta la temporada pasada, Barcelona tenía problemas en la zaga central . Clément Lenglet, quien solo en su primer año fue determinante, fue bailado por Gnabry y Müller en su zona de contención. De todo pasó por su lado. Actualmente, el francés juega en el Tottenham.

Lenglet y Arturo Vidal en el 2-8. Foto: AFP

Jordi Alba

Exhausto y sin perspectiva. Así terminó el partido Jordi Alba en Lisboa. Thiago lo abrazó y lo alentó, pero nada calmó al lateral. Si bien su banda fue menos expuesta que la de Semedo, no pudo controlar a Perisic. Con Xavi, el español sigue en el titularato, aunque Alejandro Balde se asoma.

Jordi Alba en el 2-8. Foto: AFP

Sergio Busquets

Busquets está preparado para detener futbolistas y salir con clase, pero ese día luchaba contra ‘aviones’. Poco pudo hacer el aún vigente volante defensivo blaugrana. El hoy capitán culé todavía es determinante en el once del Barcelona.

Sergio Busquets en el 2-8. Foto: AFP

Frenkie de Jong

Aquella primera temporada de Frenkie terminó de la peor manera. Uno de los pocos que tuvo chispazos de buen fútbol, pero en defensa no tuvo respuesta. Muy barcelonista desde su llegada en el 2019, pero ahora alterna su puesto con Gavi.

Frenkie De Jong en el 2-8. Foto: AFP

Sergi Roberto

Es uno de los capitanes del Barcelona, pero desde hace algunas años no tiene el nivel suficiente para el plantel. Ya era criticado antes de ese encuentro, pero su rendimiento contra el Bayern lo convirtió en blanco de más cuestionamientos. Este año, el jugador renovó contrato con el Barza y Xavi lo tiene como un recambio importante.

Referente del Barcelona tras el 2-8 del Bayern Múnich: “No queríamos volver a jugar al fútbol”. Foto: EFE.

Arturo Vidal

Habló de más antes del partido en contra de su exequipo, un aspecto que le pasó factura después. Se esforzó en defensa y fue de los que más ‘punche’ le metió, pero de nada sirvió. Aquel fue su último partido como culé. Actualmente, está próximo a jugar la final de la Copa Libertadores con Flamengo.

Arturo Vidal en el 2-8. Foto: AFP

Luis Suárez

Marcó uno de los mejores tantos de su carrera en el encuentro contra el Bayern, pero no sirvió. Poco se le pudo pedir a Suárez de ese día, ya que embocó la única que tuvo. Como Vidal, ese fue su último partido con el cuadro español, conjunto en el que aún es el tercer máximo goleador histórico. Hoy en día, el charrúa juega en el Nacional de Uruguay.

Luis Suárez en el 2-8. Foto: AFP

Lionel Messi

El más señalado. El más criticado. Al que más enfocaron las cámaras. Su peor día con la camiseta del Barcelona. En el primer tiempo, intentó algunas jugadas y casi anota un gol. En la segunda parte, al argentino no se le ‘vio’. Semanas después de ese partido, Messi mandó un burofax para irse del Barcelona, pero no lo logró. Al año siguiente, cuando no quería irse, se fue. Actualmente, está en el Paris Saint-Germain.

Lionel Messi defendiendo en el 2-8. Foto: AFP

Los extras: Robert Lewandowski, Coutinho y Antoine Griezmann

Las vueltas que da la vida. Coutinho fue prestado por el Barcelona y, ese día, le marcó dos. Lewandowski anotó el sexto en aquella goleada y hoy forma parte del cuadro blaugrana. Griezmann entró en el segundo tiempo ese día. Lo más destacado fueron su gritos con Piqué tras los goles. En la actualidad, el francés está a préstamo en el Atlético Madrid, aunque juega 27 minutos por partido debido a una cláusula contractual entre clubes.