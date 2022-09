Paris Saint-Germain visita este miércoles 14 de septiembre al Maccabi Haifa por la segunda fecha del Grupo H de la Champions League. El cuadro francés intentará conseguir los tres puntos en Israel ante una de las sorpresas de la ronda previa.

Si bien todo rival es de respeto, el cuadro israelí es el ‘más débil’ del cuadro. Es por ello que Christophe Galtier estaría pensando en una alineación alternativa, más aún por la seguidilla de partidos. A continuación, revisa las probables alineaciones para el partido a jugarse en el estadio Sammy Ofer.

Paris Saint-Germain: posible alineación

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma. Foto: EFE

Sergio Ramos

Sergio Ramos. Foto: EFE

Marquinhos

Marquinhos. Foto: AFP

Nordi Mukiele

Nordi Mukiele. Foto: AFP

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi. Foto: AFP

Vitinha

Vitinha. Foto: EFE

Marco Verrati

Marco Verrati. Foto: PSG/Twitter

Nuno Mendes

Nuno Mendes. Foto: EFE

Lionel Messi

Lionel Messi. Foto: EFE

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé anotó un doblete en menos de 30 minutos ante la Vecchia Signora. Foto: EFE

Neymar

Neymar acumula 10 goles y siete asistencias en lo que va de la Ligue 1. Foto EFE

Maccabi Haifa: posible alineación

Josh Cohen; Pierre Cornud, Sean Goldberg, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Daniel Sundgren; Tjaronn Chery, Mohammad Abu Fani, Neta Lavi; Dean David, Frantzdy Pierrot.

¿Cómo ver PSG vs. M Haifa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. M Haifa por internet de este miercoles 14 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. M Haifa?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. M Haifa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.