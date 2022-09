¿Qué es el fair play y por qué siempre genera polémica en el fútbol?

En el fútbol sucede de todo. Luego del encuentro que sostuvieron Sport Boys y Universitario de Deportes se volvió a tocar un tema muy puntual que siempre genera opiniones divididas: el fair play. Desde 1986, la FIFA propuso ponerlo en práctica tras el mundial de aquella edición y producto del gol con la mano que ocasionó Diego Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final de la cita mundialista.

A raíz de ello se dispuso un proyecto que todas las asociaciones miembro debían poner en práctica para ofrecer el juego limpio y así evitar cualquier mal hábito en el deporte rey. Pero las preguntas sobre su función surgen frente a escenarios controversiales como el reciente en la Liga 1.

¿Es una obligación cumplirlo o necesariamente se debe parar el partido frente a una situación accidentada? La respuesta es no. Ningún jugador está limitado a frenar una jugada como símbolo del fair play, ya que su puesta en práctica no está obligada ni mucho menos existe una sanción económica ni deportiva por no cumplirla.

Su objetivo es evitar todo tipo de conductas antideportivas y siempre actuando bajo la disponibilidad del jugador rival. Suele verse con mucha frecuencia que cuando un jugador se tira al césped para ser atendido, el rival saca la pelota para que sea atendido por el equipo médico; sin embargo, es opcional si lo hace o no.

¿Qué sucedió en el partido de Universitario vs. Sport Boys?

Universitario venció por la mínima diferencia a Sport Boys mediante un gol de tiro libre de Tiago Cantoro. Tras el término del partido, los jugadores del cuadro rosado se mostraron incómodos porque consideraron que en la ‘U’ no respetaron el fair play.

Resulta que antes de cobrarse la falta contra Piero Quispe, Eduardo Uribe tenía un corte en el rostro y los jugadores de la ‘Misilera’ pedían que boten el balón para que sea atendido. Sin embargo, esto no sucedió y posteriormente se convirtió el único gol del encuentro.