Bayern Munich vs. Barcelona: fecha, hora, canal y previa del partidazo por Champions League

Ver Bayern Munich vs. Barcelona este martes 13 de septiembre por la fecha 2 de la UEFA Champions League 2022-23. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Arena.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Bayern Múnich vs. Barcelona 22:02 Ronald Araújo: "Es un partido complicado pero estamos confiados con el equipo que tenemos" El defensa blaugrana brindó declaraciones previo al duelo contra el Bayern en Alemania por Champions League. "Venimos en ascendencia, venimos trabajando bien. No tenemos presión, sabemos que es un partido complicado, pero estamos confiados con el equipo que tenemos", apuntó el uruguayo. 19:16 ¿Cómo llega Bayern Munich? Los bávaros arrancaron la Bundesliga con tres victorias consecutivas, pero, aunque van invictos, llegan de tres empates seguidos. En Champions, debutaron de buena manera al derrotar 2-0 al Inter en su casa. ¿Podrán romper el buen momento del Barza? 17:47 ¿Cómo llega FC Barcelona? El conjunto catalán llega invicto en la temporada. En LaLiga lleva cuatro victorias consecutivas y un empate; mientras que en la Champions debutó con goleada al Viktoria Plzen. 15:41 Nagelsmann: "Lewandowski es el más peligroso ante la portería" El DT del Bayern Munich brindó una conferencia de prensa antes del partidazo por Champions League y alabó a su exdelantero: "No sé si es el jugador más peligroso del Barcelona, pero lo que es seguro es que es el más peligroso ante la portería", indicó. Además, habló del juego de los culés y de lo que sería su estrategia para no sufrir por el polaco: "Juegan al toque, al más puro estilo del Barza. 'Lewy' tiene presencia y se desplaza bien, pero si no recibe ningún balón, es difícil que pueda marcar", aseguró. 14:04 Ronald Araujo alaba a Lewandowski, pero recuerda cuando era su rival El defensa del Barcelona Ronald Araujo admitió que tener al delantero Robert Lewandowski en su equipo y no defendiendo la camiseta del Bayern Múnich, como sucederá este martes, es una gran noticia para los azulgranas.



"Lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es tremendo. Sabemos de su calidad y nos ayuda a seguir creciendo como equipo", comentó sobre el goleador polaco en la previa del duelo contra el conjunto bávaro. Con la información de EFE. 13:33 ¿Dónde se jugará el Bayern Múnich vs. Barcelona? El encuentro entre bavaros y catalanes se disputará en el Allianz Arena de Múnich. Recinto inaugurado el 30 de mayo de 2005 y con capacidad para 75.024 espectadores. 12:57 Mané se luce en los entrenamientos del Bayern El senegalés podría arrancar de titular con los bávaros en el Allianz Arena ante el FC Barcelona. 12:57 Entrenamientos del FC Barcelona Con Robert Lewandowski, el conjunto catalán se prepara para buscar romper la negativa racha ante el Bayern Múnich. VIDEO: FC Barcelona 12:43 Xavi Hernández confía en derrotar al Bayern El DT del FC Barcelona confía en lograr llevarse la victoria del Allianz Arena. "Los últimos resultados contra el Bayern nos dicen que tenemos que venir con humildad. El año pasado lo pasamos muy mal y lo debemos recordar. Estaría contento si lo dejamos todo en el campo y mostramos nuestro potencial. Pero si jugamos como últimamente, podemos ganar", dijo en declaraciones recogidas por EFE. 12:07 Bayern Múnich vs. Barcelona: historial Así van los últimos cuatro duelos entre bávaros y culés. Bayern Múnich 3-0 Barcelona | 8.12.2021 Barcelona 0-3 Bayern Múnich | 14.9.2021 Barcelona 2-8 Bayern Múnich | 14.8.2020 Bayern Múnich 3-2 Barcelona | 12.5.2015 11:55 Müller no se fía y teme a Lewandowski El delantero del Bayern y excompañero del actual '9' del Barcelona, destacó que el equipo alemán no puede dejar que el polaco entre en juego. “Hay que intentar que Lewandowski no entre en juego cerca del área. Es un delantero top muy peligroso”, dijo en rueda de prensa. 11:43 Entrenador del Bayern no se fía de las goleadas pasadas Durante una rueda de prensa Julian Nagelsmann, DT del equipo bávaro, no subestimó a su rival y destacó a jugadores como Pedri y Gavi. “Hay que borrar de nuestro disco duro los últimos partidos contra el Barça. Son un equipo activo, que hace una contrapresión que recuerda mucho al de la época en la que Xavi todavía jugaba. Han evolucionado muy bien y tienen jugadores interesantes como Pedri y Gavi”, dijo de declaraciones recogidas por la web del FC Barcelona. 11:08 ¿Cuánto pagan las casas de apuesta por el Bayern-Barcelona? Revisa los pronósticos de las casas de apuestas por el duelo entre bávaros y culés. Betsson: gana Bayern Múnich (1,78) | Empate (4,35) | FC Barcelona (3,90) Inkabet: gana Bayern Múnich (1,80) | Empate (4,30) | FC Barcelona (3,80) Doradobet: gana Bayern Múnich (1,83) | Empate (4,33) | FC Barcelona (3,75) Meridianbet: gana Bayern Múnich (1,82) | Empate (4,37) | FC Barcelona (3,73) Te apuesto: gana Bayern Múnich (1,84) | Empate (4,30) | FC Barcelona (3,65). 11:04 Posible alineación de FC Barcelona Xavi Hernández mandaría el siguiente once para el duelo contra el Bayern Múnich: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembelé y Lewandowski. 10:51 Posible alineación de Bayern Múnich El cuadro alemán pondrá su mejor once para enfrentar al FC Barcelona: Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas, Davies; Kimmich, Sabitzer; Mazraoui, Musiala, Sané y Mané.

Bayern Munich vs. Barcelona: previa

El Bayern Múnich ha sido la bestia negra del Barcelona en Europa en las dos últimas temporadas, pero el cambio de cara del conjunto azulgrana, que está haciendo un inicio de curso prácticamente perfecto con un Robert Lewandowski estelar, provoca que el duelo de este martes en el Allianz Arena ya no se afronte con miedo desde el bando catalán.

Bayern y Barcelona vencieron en el estreno europeo y, si uno de los dos se lleva el triunfo, dará un paso importante en sus aspiraciones para hacerse con una plaza para los octavos de final. La temporada anterior, ambos clubs ya coincidieron en la fase de grupos de la Champions. El conjunto bávaro no dio ninguna opción al azulgrana al vencerlos por 0-3 en el Camp Nou y por 3-0 en el Allianz Arena, una derrota que certificó la eliminación del equipo entonces ya entrenado por Xavi Hernández.

Aún más traumático para el Barza fue el duelo de cuartos de final del curso 2020-2021, una eliminatoria que se disputó a partido único en Lisboa a causa de la pandemia del coronavirus. El Bayern arrasó con un 2-8 inapelable que resquebrajó la moral del conjunto catalán. Pocos días después, Leo Messi mandó un burofax pidiendo su salida del club.

Así, en estos tres enfrentamientos, el Bayern sumó tres triunfos y anotó un total de 14 goles. Los azulgranas, por su parte, tan solo marcaron los dos tantos intrascendentes de Lisboa. Pero, a pesar de este 14-2, el conjunto de Xavi se ve capaz de llevarse este martes la victoria del Allianz Arena. Y el principal culpable precisamente es un exjugador del Bayern: Robert Lewandowski. El delantero polaco acumula nueve goles en seis encuentros en este inicio de curso. ¿Cumplirá la ‘ley del ex’?

Con información de EFE.

Bayern Munich vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Bayern Munich vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Martes 13 de septiembre ¿Dónde? Allianz Arena ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? ESPN y Star +

Bayern Munich vs. Barcelona: alineaciones posibles

Bayern: Neuer; Pavard, De Light, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala o Gnabry; Müller y Mané.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre Bayern Munich vs. Barcelona se disputará este 13 de septiembre en las instalaciones del Allianz Arena. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Munich vs. Barcelona?

Para sintonizar el partido Bayern Munich vs. Barcelona deberás acceder a ESPN; además, podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Bayern Munich vs. Barcelona vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Bayern Munich vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Munich vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Bayern Munich vs. Barcelona?

Para acceder a Star Plus para ver el Bayern Munich vs. Barcelona, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Bayern Munich vs. Barcelona?

El recinto que albergará el cotejo entre Bayern Munich vs. Barcelona por la Champions League será el Allianz Arena, complejo inaugurado en el 2005 y con capacidad para albergar a 75.024 hinchas.