[En Vivo] Barcelona vs. Bayern Múnich, Champions League 2022-2023: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 2 de la UEFA Champions League 2022-2023 este martes 13 de septiembre. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN, STAR Plus y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembelé, Lewandowski.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, De Ligt, Lucas, Davies; Kimmich, Sabitzer; Mazraoui, Musiala, Sané; Mané.

Barcelona vs. Bayern Múnich: ficha del partido

UEFA Champions League 2022-23 Barcelona vs. Bayern Múnich ¿Cuándo juegan? Martes 13 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Arena ¿En qué canal? ESPN, STAR Plus

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

El encuentro entre Barcelona vs. Bayern Múnich se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del certamen europeo. Revisa en esta nota el horario según tu zona:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Bayern Múnich?

Barcelona vs. Bayern Múnich, válido por la segunda jornada de la UEFA Champions League, se transmitirá a través de ESPN y Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Barcelona vs. Bayern Múnich por Star Plus?

Si quieres seguir el Barcelona vs. Bayern Múnich a por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes desde su página web.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

El encuentro entre Barcelona vs. Bayern Múnich se disputará en el Allianz Arena, el cual es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania. Alberga los partidos como local del F. C. Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania, equipo que previamente disputaba sus partidos de local en el Estadio Olímpico de Múnich.