Abogado de Byron Castillo sobre los audios: “No se determinó que sea su voz”

Byron Castillo vuelve a ser noticia debido a su controversial caso. Esta vez, el Daily Mail de Inglaterra compartió documentación y un audio en el que, presuntamente, el jugador afirma haber nacido en otro año y tener un nombre distinto al que figura en sus registros ecuatorianos.

Al respecto, Andrés Holguín, abogado del lateral, se manifestó en una entrevista para el programa “Debate fútbol” por la señal de DirecTV Sports y se mostró confiado en que, de todas maneras, Castillo no saldrá afectado por la decisión de la FIFA.

Byron Castillo jugó los dos partidos ante Chile por las eliminatorias. Foto: Conmebol/FIFA

“Este no es un caso contra Byron Castillo. Yo soy abogado de él, no de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y, por ende, esto no afectará a Byron”, indicó el jurista. Además, indicó que ya conocía de la existencia del audio y se llegó a comunicar con el antiguo defensor del futbolista, quien había tomado el caso años antes.

“Él mismo me comentó que ese audio fue presentado como prueba por el Registro Civil, (pero) no se le aceptó como prueba, no se determinó que una de las voces en ese audio sea (de) Byron Castillo”, narró Holguín.

“Entonces, si ya tenemos a un juez constitucional que en este país (Ecuador) ha resuelto que esa prueba no tiene validez en asidero de lo jurídico y no puede ser considerada al momento de resolver, mal podría hacer alguna otra instancia, peor una instancia privada deportiva, (en) irse en contra de una resolución de un juez constitucional”, apuntó el abogado.

Asimismo, el hombre de leyes afirmó que esta prueba no es parte del proceso que tiene la FEF con la ANFP de Chile, y que, “si logran meterlo”, no cree que “la FIFA lo acepte”. Finalizó indicando que ni él ni Castillo se presentarán, “ni nadie a nombre de Byron”, ante el llamado del máximo ente del fútbol.