En uno de los encuentros más esperados del Grupo C de la Champions League, Bayern Múnich recibe este martes al Barcelona en el Allianz Arena. Ambas escuadras ganaron sus primeros partidos, y por ello intentarán sacar la mayor puntuación de este enfrentamiento para obtener el liderato.

Este duelo tiene muchos ‘condimentos’, ya que el cuadro español enfrenta a uno de sus máximos verdugos de los últimos años en la Liga de Campeones. Asimismo, Robert Lewandowski regresa a la que fue su casa durante ocho años. A continuación, revisa las posibles alineaciones de ambas escuadras.

Bayern Múnich: posible alineación

Manuel Neuer

Manuel Neuer. Foto: EFE

Benjamin Pavard

Benjamin Pavard. Foto: EFE

Matthijs De Ligt

Matthijs De Ligt. Foto: EFE

Lucas Hernández

Lucas Hernández. Foto: Bayern Múnich/Twitter

Alphonso Davies

Alphonso Davies. Foto: EFE

Joshua Kimmich

Joshua Kimmich. Foto: EFE

Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer. Foto: EFE

Serge Gnabry

Serge Gnabry. Foto: EFE

Thomas Müller

Thomas Müller. Foto: Bayern Múnich/Twitter

Leroy Sané

Leroy Sané. Foto: EFE

Sadio Mané

Sadio Mané. Foto: EFE

Barcelona: posible alineación

Marc-André Ter Stegen

Ter Stegen. Foto: EFE/ Enric Fontcuberta

Jules Koundé

Jules Koundé. Foto: EFE

Ronald Araujo

Ronald Araujo. Foto: FC Barcelona/Twitter

Eric García

Eric García. Foto: FC Barcelona/Twitter

Jordi Alba

Jordi Alba. Foto: EFE/Alejandro Garcia

Sergio Busquets

Sergio Busquets. Foto: EFE

Gavi

Gavi. Foto: EFE

Pedri

Pedri. Foto: EFE

Raphinha

Raphinha. Foto: AFP

Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé. Foto: FC Barcelona/Twitter

Robert Lewandowski

Descomunal. Robert Lewandowski se ubica como el tercer máximo goleador histórico de la UEFA Champions League con 89 anotaciones en 107 partidos disputados. Foto: EFE

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs. Barcelona por internet de este martes 13 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Barcelona?

Para acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Barcelona, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.