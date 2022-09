Paco Bazán sobre “Al Ángulo”: “Sarta de franeleros”

En la más reciente edición de su programa “¿Tú quieres show?”, el youtuber Chiquiwilo entrevistó al polifacético comentarista deportivo Paco Bazán, quien durante la charla habló sobre las distintas actividades que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional; sin embargo, sorprendió al mostrarse muy frontal con el programa “Al Ángulo”.

El popular Paco recordó una entrevista que el espacio televisivo realizó al periodista deportivo argentino, Martín Liberman, en el cual se mostró sumamente crítico con el defensor Carlos Zambrano por el rendimiento que viene mostrando en Boca Juniors desde su llegada en el 2020. No obstante, los miembros del programa no defendieron al futbolista nacional, muy por el contrario, permitieron que el polémico hombre de prensa se explayara en contra del deportista.

“Liberman maletea siempre a Zambrano. Lo invitaron “Al Ángulo” y se paseó con todos ahí. Le dieron tribuna para que maletee a un peruano, sarta de franeleros todos ... Yo a Liberman lo parcho en una, pero con argumentos”, expresó sin reparos tras la interrogante del reconocido youtuber peruano.

Además, durante la entrevista que concedió al presentador del espacio digital, señaló que en el programa deportivo no debieron ser tan permisivos con el comunicador argentino. Asimismo, dejó entrever que no se lleva bien con uno de los comentaristas del referido espacio.

“No sé cómo se llama ese pata que se sienta ahí, no es Rebagliatti. Es un NN, que al día siguiente publicó en su Twitter y Liberman le dijo: “me tuviste en tu set y no me dijiste nada”, mencionó en clara alusión a Jose Chavarri, desatando las risas del entrevistador.