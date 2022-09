¡Explotó La Bombonera! Con un certero cabezazo, Benedetto anotó el primero de Boca ante River

Con gol de Darío Benedetto, Boca Juniors vence 1-0 a River Plate por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina 2022. El ‘Pipa’ marcó el primero del cuadro xeneize tras un gran centro de Juan Ramírez al minuto 68 del encuentro, en La Bombonera. Es el tercer gol del delantero en el torneo. VIDEO: ESPN

Tras casi 70 minutos con pocas ocasiones, el exdelantero del Marsella le puso emoción al encuentro y desató la locura entre los hinchas xeneizes. Benedetto vuelve a marcar en un superclásico disputado en el estadio de Boca tras su gol de cabeza en la primera final de la Copa Libertadores del 2018.

