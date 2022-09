¿Dónde ver el partido Wilstermann vs. The Strongest por el fútbol boliviano?

¿Dónde ver Wilstermann vs. The Strongest? | Hoy, domingo 11 de septiembre, Jorge Wilstermann y The Strongest se enfrentarán por la jornada 17 del Torneo Clausura 2022. El duelo comenzará a las 4.15 p. m. (hora peruana) y 5.15 p. m. (hora boliviana) y se disputará en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba.

Podrás seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes, donde tendrás los goles, mejores jugadas, alineaciones y minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Wilstermann vs. The Strongest: ficha del partido

Partido Wilstermann vs. The Strongest ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 11 de septiembre ¿A qué hora? 4.15 p. m. (hora peruana) y 5.15 p. m. (hora boliviana) ¿Dónde? Estadio Félix Capriles ¿En qué canal? Tigo Sports Bolivia

¿A qué hora juegan Wilstermann vs. The Strongest?

Bolivia: 5.15 p. m.

Perú: 4.15 p. m.

Colombia: 4.15 p. m.

Ecuador: 4.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Venezuela: 5.15 p. m.

Argentina: 6.15 p. m.

Brasil: 6.15 p. m.

Uruguay: 6.15 p. m.

¿Qué canal transmite Wilstermann vs. The Strongest?

Wilstermann vs. The Strongest por la liga boliviana se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports, que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato boliviano.

¿Qué canal es Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD)

Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

La programación del fútbol boliviano vía Tigo Sports también está disponible por internet. Para acceder a ella, debes ingresar a la página web oficial del canal, registrarte con tu número si eres cliente móvil Tigo o con tu correo electrónico, si eres cliente hogar y seleccionar el partido que quieras ver.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz marca doblete con Seattle Sounders un día después de su convocatoria

¿Cómo ver Wilstermann vs. The Strongest ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Wilstermann vs. The Strongest de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan Wilstermann vs. The Strongest?

Wilstermann vs. The Strongest por la fecha 17 de la liga boliviana se jugará en el estadio Félix Capriles.