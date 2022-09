¿A qué hora juega Peñarol vs. Rentistas EN VIVO por el Campeonato Uruguayo?

Peñarol vs. Rentistas EN VIVO se enfrentan en el estadio Campeón del Siglo por la fecha 7 del Torneo Clausura de Uruguay. El duelo arranca a las 4.00 p. m. (hora de Perú) y 6.00 p. m. (hora uruguaya) vía VTV Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes para este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado.

Peñarol vs. Rentistas: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Rentistas ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 11 de septiembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Sigloi ¿En qué canal? VTV Plus

Un duelo de necesitados significará este cruce entre el equipo carbonero y el Bicho Colorado. Los locales están a 10 puntos del líder en la tabla de posiciones, mientras que la visita marcha en el penúltimo lugar de los coeficientes, con serio riesgo de descender.

En la jornada previa, Peñarol perdió en el superclásico ante Nacional por 3-1 y ya acumula tres juegos seguidos sin ganar. Rentistas, por su parte, también cayó en su visita a Maldonado por 2-1.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Rentistas?

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Rentistas?

En territorio uruguayo, el canal que trasmitirá el Peñarol vs. Rentistas será VTV Plus, el cual cuenta con los derechos televisivos de todos los duelos de la liga charrúa.

¿Cómo ver Peñarol vs. Rentistas ONLINE?

Para que no te pierdas el Peñarol vs. Rentistas por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que emite los juegos de la liga uruguaya en Latinoamérica. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Últimos partidos de Peñarol vs. Rentistas

Peñarol 2-0 Rentistas | 26.07.22

Rentistas 0-0 Peñarol | 01.04.22

Peñarol 0-1 Rentistas | 09.10.21

Rentistas 1-1 Peñarol | 12.06.21

Rentistas 0-1 Peñarol | 14.02.21.

Alineaciones probables del Peñarol vs. Rentistas

Peñarol: K. Dawson, M. Aguirregaray, H. Menosse, A. Da Silveira, J. Ramos,B. Lozano, W. Gargano, S. Cristóforo, K. Méndez, S. Núñez, L. Viatri.

Rentistas: L. Machado, F. Buschiazzo, G. Godoy, M. Pinto, G. Andrada, J. Varela, N. Queiroz, F. Pérez, N. Fernández, M. Acuña, M. Juambeltz.

¿Dónde se juega el Peñarol vs. Rentistas?

El escenario donde se llevará a cabo este compromiso será el estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo. Cuenta con capacidad para 40.000 espectadores y es propiedad de Club Atlético Peñarol.