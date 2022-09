[En Vivo] Atlético Grau vs. Ayacucho: ¿cómo ver el partido por la Liga 1 Betsson 2022?

Atlético Grau vs. Ayacucho se enfrentan EN VIVO este domingo 11 de setiembre desde la 1.00 p. m. por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Municipal Bernal. Además, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.

Atlético Grau vs. Ayacucho: ficha del partido

Partido Atlético Grau vs. Ayacucho ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de setiembre ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. ¿Qué canal transmite? La República Deportes ¿Dónde juegan? Estadio Municipal Bernal

Atlético Grau vs. Ayacucho: posibles alineaciones

Fernández, Rostaing, Gaona, Franco, Cavero, Tragodara, López, Tejada, Sandoval, De la Cruz y Salinas. Ayacucho: Vidal, Chávez, Salazar, Quina, Mendieta, Barrios, Regalado, Techera, Gularte, Arce y Ardiles.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Ayacucho?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Atlético Grau vs. Ayacucho?

A diferencia de los otros clubes del campeonato, Atlético Grau, ADT de Tarma y Carlos Stein no llegaron a un acuerdo con GolPerú para la transmisión de sus partidos y estos no son televisados; sin embargo, otra opción para que sigas el minuto a minuto del Atlético Grau vs. Ayacucho es a través de La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE GRATIS con todas las incidencias y la recopilación al instante de los videos con los goles.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. Ayacucho?

El encuentro entre Atlético Grau vs. Ayacucho se disputará en el Estadio Municipal de Bernal, ubicado en el departamento de Piura, Perú.