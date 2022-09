Hace algunos años, el nombre de Collin Fernández era uno de los más conocidos cuando alguien hablaba de peruanos en el extranjero. Con el paso del tiempo y la prominencia de las redes sociales, así como la aparición de páginas y personas que intentan cubrir este tema sin mucho cuidado, las listas de jugadores “convocables” —no lo mismo que elegibles, ojo— que circulan en internet solo por jugar en el extranjero tienen cada vez menos credibilidad.

Sin embargo, el caso del peruano-estadounidense Collin Fernández fue algo distinto. Gracias a los esfuerzos de Embajadores Criollos se tuvo conocimiento del volante nacido en Illinois desde su etapa formativa en Chicago Fire, a diferencia de otros a los que se les pide sin mayor seguimiento. Incluso, más allá de esto, hubo un momento en el que Fernández sí estuvo realmente cerca de integrar una selección peruana. Desafortunadamente, esto no se concretó, y quedó fuera del radar mediático nacional.

Collin Fernández se formó y debutó como profesional con el Chicago Fire. Foto: Chicago Fire

¿Quién es Collin Fernández?

Collin Fernández Zamora, nacido el 13 de febrero de 1997, es hijo del exfutbolista peruano Víctor Fernández, de quien pudo obtener la nacionalidad peruana. Ha desarrollado toda su carrera futbolística en su país natal, y debutó en la MLS con el Chicago Fire el 19 de septiembre de 2015. Previo a esto, Fernández ya había pasado por las selecciones sub-18 y sub-20 de Estados Unidos. También fue elegido como el mejor jugador de la categoría Sub-16 en la U.S. Soccer Development Academy.

Collin Fernández se hizo conocido, inicialmente, por las coberturas de Embajadores Criollos. Foto: Embajadores Criollos

Su nombre comenzó a sonar más fuerte a inicios de 2016, pues se habló en ese entonces de un supuesto interés de Ricardo Gareca por tenerlo en el radar de jugadores a observar para la selección peruana. Lo concreto es que Collin Fernández fue tomado en cuenta por Fernando Nogara, ex técnico de Unión Comercio, para integrar la selección sub-20 con miras al Sudamericano de la categoría del siguiente año.

Collin Fernández y su breve paso por la selección peruana

Fernández logró entrenar, ser partícipe de microciclos y jugar algunos amistosos con la sub-20 de Perú en 2016. Sin embargo, pocos meses antes del Sudamericano Sub-20 de 2017, trascendió que el peruano-estadounidense no podría ser parte del torneo. Resulta que él había notificado a la FPF en marzo de aquel año que no tenía la ciudadanía peruana, pero tuvo que iniciar el trámite por su cuenta recién en septiembre. Debido a esto, su DNI no estaría a tiempo para el inicio del campeonato.

Collin Fernández no pudo ser parte de la selección peruana sub-20 que jugó el Sudamericano Sub-20 de 2017. Foto. FPF

A través de Tommy Ojeda, el Gerente de la Comisión de Menores en ese entonces, la FPF informó que el papeleo para el caso de Collin Fernández era complicado porque el futbolista ya era mayor de edad, y estaba inscrito en el consulado de Estados Unidos. “Cuando es un trámite normal, nosotros como Federación lo podemos asumir, pero este era un trámite que le corresponde a la familia hacerlo”, dijo a Radio Ovación.

¿Qué pasó con Collin Fernández?

Tras el desafortunado desenlace de su situación, Collin Fernández no volvió a estar cerca de la selección peruana. El único ‘extranjero’ que quedó en la lista definitiva para el Sudamericano Sub-20 fue Bryan Reyna, que en ese entonces jugaba en el Mallorca de España. Fernández continuó su carrera futbolística con normalidad, pero siempre en equipos de la USL (segunda división de Estados Unidos).

Collin Fernández en el FC Tulsa en 2017. Foto: Facebook Collin Fernández

Con 25 años, los únicos y escasos minutos que sumó el peruano-estadounidense en la MLS fueron con el Chicago Fire en 2015. Tras una temporada como titular en el Austin Bold de la USL Championship, Collin Fernández fichó en febrero de 2022 por el Sporting Kansas City II de la MLS Next Pro (tercera división). Con este equipo, ha logrado jugar con regularidad, e incluso ha llevado la banda de capitán en la mayoría de partidos.