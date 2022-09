UFC 279 Nate Díaz vs. Ferguson EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver HOY la pelea estelar?

VER Nate Díaz vs. Ferguson EN VIVO por la UFC 279 HOY, sábado 10 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada. El evento de artes marciales iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir todas las incidencias vía ONLINE de esta pelea y todos los eventos deportivos de hoy a través de La República Deportes.

UFC 279 Nate Díaz vs. Ferguson: ficha del partido

Pelea estelar Nate Díaz vs. Ferguson ¿Cuándo pelean? Sábado 10 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (pelea estelar) ¿Dónde? T-Mobile Arena de Las Vegas ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora inicia la pelea entre Nate Díaz vs. Ferguson por la UFC 279?

El evento UFC 279 iniciará desde las 5.00 p. m. con la cartelera preliminar; sin embargo, a las 9.00 p. m. (hora peruana) será la pelea estelar Nate Díaz vs. Ferguson. Conoce los horarios, según tu zona de ubicación.

Perú: 9.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (hora del este)

España: 4.00 a. m. (domingo 11 de septiembre)

¿En qué canal ver Nate Díaz vs. Ferguson por la UFC 279?

La pelea estelar Nate Díaz vs. Tony Ferguson por la UFC 279 será transmitida EN VIVO por la señal de Star Plus para toda Latinoamérica, mientras que en México y Chile también se podrá ver a través de Fox Sports Premium. En Estados Unidos la transmisión estará a cargo de Espn+.

Cartelera del UFC 279

Cartelera Estelar (inicia a las 9.00 p. m.)

Peso Welter: Tony Ferguson vs. Nate Diaz

Peso Pactado: Kevin Holland vs. Khamzat Chimaev

Peso Pactado: Li Jingliang vs. Daniel Rodriguez

Peso Pactado: Irene Aldana vs. Macy Chiasson

Peso Semipesado: Johnny Walker vs. Ion Cuțelaba

Cartelera Preliminar (inicia a las 7.00 p. m.)

Peso Pactado: Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

Peso Pactado: Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

Peso Medio: Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

Peso Pactado: Jake Collier vs. Chris Barnett

Cartelera Fight Pass (inicia a las 5.00 p. m.)

Peso Pluma Femenino: Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

Peso Gallo: Chad Anheliger vs. Alateng Heili

Peso Paja Femenino: Melissa Martinez vs. Elise Reed

Peso Welter: Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

¿Cómo ver Nate Díaz vs. Ferguson ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Nate Díaz vs. Ferguson por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde La República Deportes.