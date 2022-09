[En Vivo] Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora y canal del Superclásico Argentino 2022

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO se juega este domingo 11 de septiembre, a las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro a disputarse en La Bombonera tendrá transmisón de TNT Sports y Star Plus. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Boca Juniors vs. River Plate: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. River Plate Fecha Domingo 11 de septiembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal TNT Sports y Star Plus Lugar La Bombonera

Boca Juniors vs. River Plate: la previa

Tras un comienzo de temporada irregular y la pronta eliminación en la Copa Libertadores, Boca Juniors y River Plate jugarán este domingo una nueva edición del superclásico, que tiene como gran aliciente que las gradas de La Bombonera volverán a rugir para ver el gran duelo argentino.

Tras casi tres años de silencio, el mítico estadio del conjunto xeneize se llenará de nuevo para presenciar el choque entre los dos máximos rivales que, además, puede permitirles entrar de lleno a la lucha por la Liga argentina. Los dos equipos más populares de Argentina fueron eliminados en los octavos de final de la Libertadores y tuvieron un comienzo de temporada errático.

El Xeneize se recuperó en las últimas fechas e hilvanó tres triunfos consecutivos: 2-1 a Colón, 2-1 a Atlético Tucumán y 1-0 a Defensa y Justicia. El Millonario no pierde desde el 31 de julio de este año, cuando cayó por 1-2 ante Sarmiento. Desde entonces, ganó cuatro partidos y empató otros dos.

Con la información de EFE

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate?

El superclásico Boca Juniors vs. River Plate de la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina 2022 está programado para este domingo 11 de septiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. River Plate?

La transmisión del Boca Juniors vs. River Plate estará a cargo de la señal TNT Sports para toda la región de Argentina. También podrás seguirla en la plataforma de Star Plus y en la web de La República Deportes.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs. River Plate por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. River Plate: últimos enfrentamientos

Boca Juniors vs. River Plate: posibles alineaciones

Boca Juniors : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. Entrenador: Hugo Ibarra.

: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. Entrenador: Hugo Ibarra. River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez, Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari y Lucas Beltrán. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors vs. River Plate: apuestas del partido

Las casas de apuestas ponen a River Plate como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga Profesional Argentina 2022.

Betsson: gana Boca (3,00), empate (3,10), gana River (2,45)

Bet365: gana Boca (3,40), empate (3,10), gana River (2,30)

1XBet: gana Boca (3,12), empate (3,20), gana River (2,36)

Inkabet: gana Boca (3,20), empate (3,10), gana River (2,40)

Doradobet: gana Boca (3,20), empate (3,10), gana River (2,36)

Te apuesto: gana Boca (3,20), empate (3,10), gana River (2,40)

Chaskibet: gana Boca (3,20), empate (3,10), gana River (2,35).

¿Quién será el árbitro del Boca Juniors vs. River Plate?

Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el encuentro por la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina 2022.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. River Plate?

El encuentro entre Boca Juniors y River Plate se disputará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El recinto ubicado en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para 54.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina