FBC Melgar culminó su gran participación en la Copa Sudamericana tras caer eliminado con Independiente del Valle con un global de 6-0. A pesar de la dolorosa eliminación, los arequipeños realizaron una gran campaña, en la cual destacaron varios futbolistas jóvenes que demostraron que tienen el nivel para competir en el ámbito internacional.

Estos prometedores jugadores elevaron su cotización en el mercado y llamaron la atención de diversos scouts del extranjero, por lo que es muy probable que el Dominó los venda por una gran cantidad de dinero .

¿Qué jugadores de Melgar pueden ser vendidos al exterior?

Son varios los futbolistas rojinegros que tienen muchas chances de dar el gran salto en su carrera, lo cual también sería una gran noticia para Juan Reynoso y la selección peruana. Por este motivo, en La República elaboramos una lista con los jóvenes talentos que más destacaron en la Copa Sudamericana y tienen todo para rendir en una liga más competitiva.

Paolo Reyna

El lateral izquierdo de 20 años es el futbolista más ‘exportable’ con el que cuenta Melgar en sus filas. A pesar de su juventud, fue titular indiscutible en 13 de los 14 partidos disputados del Dominó en la Sudamericana. De hecho, el único cotejo que se perdió fue la ida contra Independiente del Valle, en el que su ausencia por suspensión se sintió, ya que el equipo cayó 3-0.

Según el portal Tansfermarkt, su cotización pasó de US$ 600.000 a US$ 700.000. Además, tiene vínculo con los mistianos hasta diciembre de 2024, por lo que, si un club desea contratarlo, deberá hacer una muy buena oferta. Cabe señalar que hace unas semanas Líbero informó que cuadros de Francia y Alemania vienen siguiendo de cerca su rendimiento.

Alejandro Ramos

El lateral derecho de 23 años fue otro de los pilares de la defensa arequipeña, destacó como un jugador muy técnico con el balón, proyectándose siempre con peligro y sacando buenos centros.

Solo se ausentó en la victoria 2-1 sobre River Plate en Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas y su valor de mercado pasó de US$ 400.000 a US$ 575.000. Tiene contrato hasta diciembre de 2024 y, en julio de este año, el periodista argentino Lucas Scagliola informó que interesa a Independiente de Avellaneda.

Alec Deneumostier

Defensor central de 23 años que, con su 1,86 m de estatura, impuso respeto en la zaga de Melgar. Fue titular en los 14 duelos de Copa Sudamericana y fue el jugador cuya cotización se elevó más en el mercado, debido a que pasó de US$ 325.000 a US$ 700.000.

Tiene contrato hasta diciembre de 2025 y ya representó al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Sudamericano sub-20 disputado en Chile ese mismo año.

Luis Iberico

El delantero de 24 años fue una de las grandes figuras del León del Sur. Disputó los 14 encuentros en gran nivel, aunque su mejor actuación fue en la victoria 3-1 sobre Racing Club de Argentina, en la que marcó un doblete. Además, fue uno de los héroes de los cuartos de final al convertir el penal definitivo contra Internacional de Porto Alegre.

Su contrato termina en diciembre de 2023 y su valor de mercado pasó de US$ 725.000 a US$ 750.000 y, en mayo de este 2022, el medio colombiano Noticias del Once informó que Once Caldas está tras sus pasos. Con la Bicolor tiene experiencia en Copa América y eliminatorias.