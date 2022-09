Gonzalo Núñez inconforme por la convocatoria de Piero Quispe: “Es un invento”

Juan Máximo Reynoso anunció su primera convocatoria como entrenador de la selección peruana. Aunque en la lista de jugadores son parte de la base que dejó Ricardo Gareca, el estratega nacional sorprendió a más de uno con la inclusión del joven volante Piero Quispe.

La “resaca” post convocatoria de Reynoso ha sacudido la opinión pública, puesto que se está debatiendo si la presencia del creador ofensivo de Universitario de Deportes es justa. Una postura marcada a ello, es la del periodista deportivo Gonzalo Núñez, quien no está de acuerdo con el llamado del “prometedor” jugador del cuadro crema.

El comentarista deportivo se refirió sobre los jugadores de la liga local que llamó el ‘Cabezón’. Pero, fiel a su estilo, lanzó dardos a un jugador en específico: Piero Quispe.

“Está Piero Quispe. No estoy de acuerdo, va como 40 partidos y ni un gol. ¿Cuántas asistencias tiene? Si no mete goles y no mete asistencias, entonces, ¿qué hace? Para mí, Quispe ha ido de más a menos”, expresó.

Con una posición de desacuerdo, el también abogado tildó al popular ‘Pedri’ de jugador intrascendente que se esconde en la cancha.