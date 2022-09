[En Vivo] GP de Italia 2022: ¿a qué hora inicia la carrera por la decimosexta fecha de la F1?

GP de Italia 2022 EN VIVO se corre, este domingo 11 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana), por la decimosexta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. La carrera se desarrollará en el Circuito de Monza y la transmisión estará a cargo de Star Plus y F1 TV. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

GP de Italia 2022: ficha de la carrera

Carrera GP de Italia 2022 Fecha Domingo 11 de septiembre Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal F1 TV y Star Plus Lugar Circuito de Monza

GP de Italia 2022: previa

Los tifosi vibraron en Monza con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que defenderá la primera posición este domingo en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia, en un nuevo pulso con el líder del Mundial, Max Verstappen, segundo en la calificación, pero cuarto (a falta de confirmación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo) en la formación de salida.

Ferrari había avisado en los entrenamientos de que no iba a permitir un nuevo paseo del líder del Mundial y lo confirmó en la calificación. A pesar de que el español Carlos Sainz (Ferrari) iba a verse relegado, por cambios en su monoplaza, a la parte de atrás de la parrilla de salida, superó la Q3, marcó el primer tiempo en la Q2 y ayudó en la Q1, en la que firmó el tercer mejor tiempo. El madrileño tendrá que remontar en la carrera y contará para ello con el aval de su rendimiento en pista y con el apoyo de la grada.

Con la información de EFE.

Grilla del GP de Italia. Foto: F1/Twitter

¿A qué hora es el GP de Italia por la Fórmula 1?

En el Perú, la carrera por el GP de Italia se correrá este domingo 4 de septiembre a las 8.00 a. m. Revisa el horario según tu región.

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Países Bajos: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP de Italia EN VIVO?

En el Perú, la carrera por la jornada 16 del campeonato mundial de la F1 se podrá ver por la señal de Star Plus. Revisa qué compañía televisa la prueba en tu región.

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo ver GP de Italia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de Italia 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Italia?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de Italia 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP Italia: últimos ganadores

2021: Daniel Ricciardo

2020: Pierre Gasly

2019: Charles Leclerc

2018: Lewis Hamilton

2017: Lewis Hamilton.

¿Dónde corren el GP Italia?

El Circuito de Monza será la pista donde se correrá el GP Italia. Esta tiene una dimensión de 5.793 kilómetros y la carrera está pactada para 53 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen es el líder en solitario del campeonato de Fórmula 1.

Tabla de posiciones de pilotos tras el GP de Países Bajos. Foto: F1/Twitter

