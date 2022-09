¿Cuánto gana un representante de futbolistas en Perú?

Los representantes de futbolistas han tomado gran relevancia en el mundo del balompié en los últimos años debido al papel fundamental que ejercen al momento de un traspaso. Existen muchos ejemplos de agentes que se llevan millonarias sumas de dinero por colocar a sus estrellas en los mejores clubes del mundo.

Por este motivo, la carrera de representante se ha convertido en una de las más anheladas para los aficionados al futbol. Estos la ven como una forma de ganar mucha plata, relacionarse con grandes jugadores y llevar una vida de lujos y viajes. No obstante, esto no siempre es así.

¿Cómo ser representante de futbolistas?

Según las reglas de la FIFA, no cualquiera puede ejercer como representante de futbolistas. Para conseguirlo, necesitas adquirir una licencia, la cual te da el título de agente intermediario.

Según el “Reglamento sobre las relaciones con intermediarios” de la FIFA, el cual entró en vigor en abril de 2015, quienes deseen ejercer como agentes deben registrarse en la asociación de cada país, como la Federación Peruana de Futbol (FPF). El mismo proceso aplica si se trata de una agencia de representación de futbolistas.

Si se aprueba la solicitud, cumpliendo todos los requisitos, la persona u organización ya puede ejercer como agente intermediario.

Jorge Mendes es uno de los representantes más poderosos del mundo. Es conocido por ser el agente de Cristiano Ronaldo. Foto: Marca

¿Cuánto gana un agente representante de futbolistas en Perú?

Un agente intermediario tiene la facultad de trabajar tanto con los clubes como con los jugadores. Futbolistas consultados por La República revelaron que, en el Perú, los representantes suelen llevarse, en promedio, el 10% del salario bruto que se le paga al jugador.

Es decir, si el deportista gana US$ 50.000 mensual, a su representante le corresponde US$ 5.000. No obstante, una de las fuentes reveló que en algunas ocasiones el intermediario suele cobrar un aproximado de US$ 10.000 por realizar la transferencia y luego ya no cobra ni del club ni del jugador.

Además, cuando se trata de un traspaso, es decir, si un club del exterior paga a un equipo peruano para llevarse a un futbolista, fuentes de este diario informaron que los representantes suelen llevarse otro 10% del monto. Por ejemplo, si la venta es de US$ 1 000 000, al agente le corresponden US$ 100.000.

Además, en estos casos, los representantes tampoco cobran ningún porcentaje del salario del jugador.

Jose Hanan es el representante de Beto Da Silva. Lo llevó a clubes como PSV, Gremio, Argentinos Juniors, entre otros. Foto: Alianza Lima.

Nuevo reglamento para representantes de futbolistas

Con el fin de regular las enormes cantidades que ganan algunos representantes de futbolistas, la FIFA estableció un nuevo reglamento, que regirá a partir del 2023. Este indica que el sueldo de los agentes no deberá superar el 3% del salario bruto del jugador, mientras que la comisión que pueden ganar por traspasos tendrá un límite de 10%.

Esto ha generado muchas protestas en el mundo de los agentes: “La FIFA hoy quiere ser todo. El Gobierno, la parte comercial, la parte legal, la parte jurídica, y eso es imposible. Está bien que quieran organizar el fútbol, pero no el negocio”, declaró hace un tiempo el fallecido Mino Raiola, quien fue uno de los mayores agentes de jugadores del mundo.