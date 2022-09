¿Qué fue de Patricio Rubio, el exjugador de Alianza que dijo que sus compañeros la “tiraban para atrás”?

El 2020 de Alianza Lima fue la peor campaña de su historia. El cuadro blanquiazul vivió un terrible momento futbolístico en aquella temporada, en la cual terminó descendiendo a la segunda división, pero gracias a un reclamo en el TAS, lograron quedarse en la máxima categoría. Uno de los jugadores que conformó aquel plantel fue el delantero Patricio Rubio.

El atacante de nacionalidad chilena llegó como flamante refuerzo al elenco victoriano, siendo un pedido expreso de Mario Salas. El ‘Comandante’ arribó a La Victoria para ser el reemplazante de Pablo Bengoechea. Fue el exentrenador de Cristal quien pidió la llegada del goleador sureño.

Pese a que anotó goles, estos no fueron suficientes para que Alianza Lima se salvara del fantasma del descenso en el mes de noviembre del 2020.

Patricio Rubio llegó a Alianza Lima por pedido de Mario Salas. Foto: Prensa FPF

¿Qué dijo Patricio Rubio y a qué se refería que sus excompañeros “tiraban para atrás”?

Para el 2021, Patricio Rubio rescindió contrato con Alianza Lima porque no iba a ser tomado en cuenta para la nueva temporada. Cuatro meses después del final del torneo del 2020, el chileno tuvo declaraciones polémicas sobre lo vivido en el elenco blanquiazul.

“Yo siento que descendimos mal, lo merecíamos. El equipo no estaba, habían muchos jugadores que ya no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, expresó en una entrevista para la prensa de su país.

“Yo por lo menos me quedo tranquilo y la gente así me lo hace saber. Hasta el día de hoy me escriben, me hablan de que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”, agregó el ‘Pato’ para Catedral Hispana.

Sus declaraciones no fueron bien recibidas en el Perú. Rinaldo Cruzado, uno de los exjugadores de Alianza Lima que estuvo en el plantel 2020, salió a responder lo dicho por el chileno.

“Si Patricio Rubio considera que hubo gente que tiró para atrás en Alianza Lima, es su opinión, se respeta. Yo no puedo decidir por las personas si dicen o no dicen algo. (...) Para mí, las cosas se deben decir dentro de un vestuario. No tendría que hablar fuera. Las cosas malas y buenas, para mí, se quedan dentro”, cuestionó ‘Ri’, quien en el 2021 pasó a las filas de Alianza Atlético.

Rinaldo Cruzado y Patricio Rubio fueron parte del plantel de Alianza Lima en el 2020. Fotos: GLR/FPF

¿Dónde juega actualmente Patricio Rubio y cuántos goles hizo en Alianza Lima?

Actualmente, Patricio Rubio pertenece al club Ñublense de la primera división de Chile. El atacante dejó Unión Española a fines del 2021 para pasar al cuadro Rojo. En el presente campeonato chileno 2022 lleva siete anotaciones.

Cuando estuvo en Alianza Lima, anotó la misma cantidad de goles, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Antes de fichar por los íntimos, estuvo en el Everton de su país.