Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud: ¿cuándo es la final de US Open que definirá al número 1 del mundo?

El español Carlos Alcaraz tiene una doble cita con la historia este domingo, cuando se enfrente al noruego Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos, con la posibilidad de ganar el primer Grand Slam de su carrera y de convertirse a la vez en el número uno del mundo más joven de siempre.

Ser el primero del ránking mundial era el sueño más grande de Alcaraz en su niñez, incluso más que ganar un GS, según reconoció él mismo. Este domingo no tendrá que elegir, será una final a todo o nada tanto para él como para Ruud, que pasará de la séptima a la primera posición si levanta el título en Nueva York.

Final US Open 2022 Alcaraz vs. Ruud ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de septiembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Arthur Ashe Stadium, New York ¿En qué canal ver? ESPN y Star+

La final de US Open 2022 entre Alcaraz vs. Ruud se disputará este 11 de septiembre en las instalaciones del Arthur Ashe Stadium. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

Para sintonizar el partido Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud deberás acceder a ESPN en Sudamérica. Además, podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Para que no te pierdas la final de US Open 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Para acceder a Star Plus para ver Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

El recinto que albergará la final de US Open 2022 Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud será el Arthur Ashe Stadium, inaugurado en 1997 y con capacidad para albergar a 23.771 aficionados del tenis.