Gareca los ‘borró’ de la Bicolor, pero Juan Reynoso les ha dado una oportunidad de oro

La selección peruana volteó la página de la dura eliminación del repechaje del Mundial Qatar 2022. En ese sentido, con Juan Reynoso a la cabeza, se conoció esta tarde la primera lista de convocados para afrontar los amistosos internacionales ante México y El Salvador. En la convocatoria hubo más de una sorpresa y retornaron jugadores que habían sido ‘borrados’ por Ricardo Gareca.

Nilson Loyola

El actual jugador de Sporting Cristal era frecuentemente convocado en el proceso del ‘Tigre’ Gareca, siendo el principal sustituto de Miguel Trauco. Fue al Mundial Rusia 2018; sin embargo, después de ello, dejó de ser llamado.

Nilson Loyola fue convocado

Anderson Santamaría

El defensor central del Atlas fue ‘borrado’ de la Bicolor por dos partidos en particular. Santamaría no tuvo un gran desempeño ante Uruguay y Brasil, pues cometió errores que terminaron en goles. Desde el encuentro frente a la canarinha, no lo convocaron más.

El error. Santamaría quiso salir jugando y finalmente Neymar le quitó el balón para iniciar la jugada de gol que abrió el marcador en Recife a través de Everton. Foto: difusión

Raúl Ruidíaz

El goleador del Seattle Sounders no ha tenido suerte en la selección peruana. A pesar de ello, el técnico argentino lo seguía convocando por su rendimiento en su club, hasta que hubo una ruptura entre ambas partes. La ‘Pulga’ no quiso sacrificar sus vacaciones para venir a la Videna a entrenar con miras a los encuentros ante Colombia y Ecuador. Esto no le gustó a Gareca y no lo llamó más.

Raúl Ruidíaz no fue convocado para las últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas. Foto: composición/ AFP

Carvallo y Reyna

El guardameta de Universitario fue al Mundial Rusia 2018, pero al igual que la ‘Magia’ dejaron de ser llamados por rendimiento. Jugadores de mejor presente los reemplazaron y no soltaron más el punto.

Yordy Reyna. Foto: Difusión

¿Cuándo será el debut de Juan Reynoso con la selección?

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. El primero será ante México, el cual se desarrollará el 24 de septiembre. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana. El siguiente encuentro es frente a El Salvador (27 del mismo mes).

Lista de convocados selección peruana

Arqueros

Gallese

Carvallo

Duarte.

Defensas

Advíncula

Zambrano

Santamaría

Corzo

Abram

Araujo

Callens

López

Loyola.

Mediocampistas

Aquino

Cartagena

Tapia

Peña

Yotún

González

Cueva

Flores

Quispe.

Atacantes