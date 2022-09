Hinchas mexicanos arremeten contra Chivas por celebrar convocatoria de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño debe de ser uno de los jugadores más felices en estos momentos, porque su nombre fue incluido en la primera lista de convocados que anunció Juan Reynoso para los amistosos de la selección peruana ante México y El Salvador. El atacante era una de las dudas que había en la previa de la conferencia de prensa que brindó el ‘Cabezón’. Finalmente, ‘Ormedeus’ recibió el llamado del DT y esto fue celebrado por Chivas en sus redes.

El cuadro del Rebaño resaltó la convocatoria del delantero, pero los hinchas del Guadalajara se mostraron incómodos y arremetieron contra la cuenta oficial de la institución mexicana.

Chivas celebró la convocatoria de Ormeño con Perú. Foto: captura/Twitter Chivas

“Que raro se siente esto. Única vez en la historia de este club que anuncian una convocatoria & no es con México”, “Sé que ‘Orme’ es mexicano, pero sí es extraño que un jugador de Chivas sea llamado a otra selección que no sea México. Ya no es la misma sensación y ya no se siente tanto la esencia de Chivas. Es mi punto de vista”, “¿No iba a renunciar Ormeño a la selección de Perú? Este equipo es una vergüenza. Ya desde hace rato no presumimos de títulos, pero ahora ni identidad tenemos”, eran las frases que se leía en Twitter.

Pero ¿cuál es el motivo de estas críticas? Sucede que el Chivas tenía una política en la cual solo contrataban jugadores mexicanos que solo estarían dispuestos a jugar por la selección absoluta de México.

Sin embargo, AS México informó el pasado mes de julio que dentro del equipo mexicano ahora rige la siguiente norma: “En Chivas solo juegan (y jugarán) elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que elijan jugar para otra selección que no sea la mexicana, debido a su doble nacionalidad”.

Hinchas de Chivas critican la celebración de la convocatoria de Ormeño a Perú. Foto: captura Twitter

¿Cuándo jugará la selección peruana ante México?

El partido que sostendrá la selección peruana ante México está pactado para el próximo 24 a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Rose Bowl de Pasadena en la ciudad de California.