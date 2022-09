Sin fútbol en Inglaterra: Premier League suspende la fecha por la muerte de la reina Isabel II

No habrá Premier League este fin de semana. A través de un comunicado emitido por la organización de la liga inglesa, se dio a conocer que los duelos correspondientes a la séptima jornada serán aplazados. Esta decisión se tomó como parte de las actividades en conmemoración al fallecimiento de la reina Isabel II.

“Como muestra de respeto a Su Majestad la Reina Isabel II, la ronda de partidos de la Premier League de este fin de semana se pospondrá (sic)” , se compartió en las redes oficiales del campeonato.

En el comunicado, se mencionó que todos los clubes se reunieron en la mañana de este viernes para rendir homenaje a la difunta reina. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier, mencionó: “Como nuestra monarca con más años de servicio, ha sido una inspiración y deja un legado increíble después de una vida de dedicación”.

Además, esta decisión de posponer las jornadas serán aplicadas para los duelos de FA y EFL Cup, informaron.

Comunicado de la Premier League. Foto: The Premiership

¿Qué partidos se iban a jugar por Premier League?

La jornada 7 iba a iniciar el sábado con los siguientes duelos: Fulham vs. Chelsea, Bournemouth vs. Brighton, Leicester vs. Aston Villa, Liverpool vs. Wolverhampton, Southampton vs. Brentford y Manchester City vs. Tottenham.