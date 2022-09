[EN VIVO] Partidos de hoy viernes 9 de septiembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 9 de septiembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga BetPlay) y Europa (LaLiga Santander) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Liga 1 abre una nueva fecha del fútbol peruano y el partido que abrirá esta jornada será el que disputen UTC vs. Carlos Stein. El encuentro está pactado para las 3.30 p. m. en el estadio Héroes de San Ramón.

Por otra parte, en Colombia, también se disputará una nueva jornada de la Liga BetPlay. Patriotas vs. Tolima abrirán la fecha 11 desde las 7.40 p. m. en el estadio La Independencia. El peruano Raziel García podría ser considerado en la nómina del pijao.

Perú - Liga 1

UTC vs. Carlos Stein

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Perú - Liga 2

Alianza Universidad vs. Unión Comercio

Hora: 7.00 p. m.

España - LaLiga

Girona vs. Real Valladolid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN Extra, Star Plus

Colombia - Liga BetPlay