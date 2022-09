[EN VIVO] Barcelona vs. Cádiz por LaLiga Santander: ¿cómo ver partido vía DirecTV Sports?

VER Barcelona vs. Cádiz EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan este sábado 10 de septiembre por la quinta jornada de LaLiga Santander a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana) en el estadio Nueva Mirandilla. El cotejo de los culés será televisado por DirecTV Sports.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga española por internet vía live streaming en La República Deportes.

Barcelona vs. Cádiz: ficha del partido

Barcelona vs. Cádiz Liga Santander 2022-2023 ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de septiembre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nueva Mirandilla ¿Canal? DirecTV Sports

Barcelona vuelve a la competencia cuando le toque visitar al cuadro de Cádiz por la fecha 5 de LaLiga Santander. Los culés van por su cuarta victoria en el torneo español.

En la anterior jornada, golearon por 3-0 a Sevilla y a mitad de semana vienen de aplastar por 5-1 a Viktoria Plzen. Esperan un tropiezo del Real Madrid para alcanzar el primer lugar.

Barcelona vs. Cádiz: hora del partido

Perú, Colombia, Ecuador, México: 11.30 a. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Cádiz?

El compromiso entre Barcelona vs. Cádiz de la liga española 2022-2023 será televisado por DirecTV Sports en toda Sudamérica. También podrás verlo ONLINE en la plataforma DirecTV Go.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Barcelona vs. Cádiz: últimos resultados