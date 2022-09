¿Qué fue de Anderson Daronco, el árbitro que perjudicó a Perú y ahora amenazó a Hulk?

Después del portero australiano Andrew Redmayne, uno de los personajes no gratos en la selección peruana es Anderson Daronco. El musculoso árbitro brasileño se ganó el rechazo de los aficionados de la Bicolor debido a su polémica actuación durante el compromiso ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Qatar 2022.

Como se recuerda, aquel episodio ocurrió en la agonía del cotejo y tuvo como protagonista al lateral izquierdo Miguel Trauco. El ‘Genio’ remató de larga distancia y un error de cálculo del portero Sergio Rochet ocasionó una controversia en torno a si el balón logró cruzar la línea de gol.

Revisa la polémica acción del Perú vs. Uruguay

Si bien los integrantes de la Blanquirroja reclamaron, el réferi no dio marcha atrás en su decisión y permitió que continúe el desarrollo del juego. Incluso, al final de cotejo, jugadores como Alexander Callens y Carlos Zambrano evidenciaron su molestia.

¿Qué pasó con Anderson Daronco tras las eliminatorias?

Luego de lo acontecido con la Bicolor, el juez continuó dirigiendo compromisos del Brasileirao y otras competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana; sin embargo, pese a tener cierta trayectoria, muchos se sorprendieron al no ver su nombre dentro de los colegiados que acudirán al Mundial Qatar 2022.

Por otra parte, en las últimas semanas, Daronco fue señalado por haber amenazado al delantero Hulk. Los hechos tuvieron lugar al finalizar los 90 minutos del choque entre Atlético Mineiro y Sao Paulo en julio pasado. El experimentado atacante de 35 años expuso la conversación.

“Le tengo mucho respeto, al igual que a todos los árbitros brasileños, pero me fui muy molesto con él. Cuando estaba terminando el partido, me dijo: ‘Cuidado con lo que vas a decir afuera’. Yo dije: ‘¿Por qué?’. Y él contestó: ‘Porque no es el último partido que los dirijo ni el último que te voy a dirigir’. O sea, una amenaza... ¿No? No lo sé”, detalló.

Después de que se abriera una investigación, en la cual se pudo revisar las imágenes, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) impuso una sanción de 5.000 reales en canastas básicas. Asimismo, tal como indicó ante la Fiscalía, el árbitro emitió una nota de disculpas hacia el futbolista y la institución.