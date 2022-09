Una ilusión que llegó a su fin. Melgar cayó 0-6 (global) ante Independiente del Valle por las semifinales de la Copa Sudamericana y fue eliminado. Los dirigidos por Pablo Lavallén no estuvieron a la altura de la escuadra ecuatoriana y se recibieron sendas goleadas. Luego de culminar el encuentro, Paco Bazán cuestionó duramente el desempeño de Carlos Cáceda.

En el encuentro de vuelta, disputado en el Monumental de la UNSA, el guardameta mistiano no tuvo una gran noche. En los tres goles que le encajaron pudo hacer algo más. El segundo, en especial, es responsabilidad de Cáceda. No pudo ser figura como lo hizo ante Internacional y terminó recibiendo seis goles en la llave.

En ese sentido, el presentador deportivo Paco Bazán indicó en el programa “El Deportivo” que Carlos Cáceda no puede salir a achicar de esa forma. “Pero por favor, Cáceda, no te voltees, hermano. La pelota no duele, cierra las piernas”, inició tras ver el primer gol.

Finalmente, al analizar el segundo tanto, el exportero volvió a criticar al guardameta de Melgar por haber cometido errores básicos. “Se desinfló Melgar hoy día. ¡Carlos, por favor! Paradito y abierto”, puntualizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Melgar?

El cuadro arequipeño se medirá ante Deportivo Municipal en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 11 del Torneo Clausura. Este duelo se disputará el domingo 11 de septiembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y se transmitirá a través de Gol Perú.