[En Vivo] Peñarol vs. Colón: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Copa AUF Uruguay 2022?

Peñarol vs. Colón EN VIVO se juega, este jueves 8 de septiembre a las 6.15 p. m. (hora peruana), por la tercera ronda de la Copa AUF Uruguay 2022. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y tendrá transmisión de VTV Plus para todo Uruguay. En caso no puedas acceder, tienes la opción de la transmisión EN DIRECTO de La República Deportes que tendrá el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Peñarol vs. Colón: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Colón Fecha Jueves 8 de septiembre Hora 6.15 p. m. (hora peruana) Canal VTV+ Lugar Estadio Centenario de Montevideo

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Colón?

Uruguay: 8.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Peñarol vs. Colón?

En territorio uruguayo, podrás ver la transmisión de este Peñarol vs. Colón a través de la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos del Campeonato Uruguayo y Copa AUF.

¿Cómo ver Peñarol vs. Colón ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Peñarol vs. Colón de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Peñarol vs. Colón: posibles alineaciones

Peñarol : Thiago Cardozo, Pedro Milans, Hernán Menosse, Agustín Da Silveira, Facundo Bonifazi; Rodrigo Saravia, Nicolás Milesi, Ignacio Laquintana, Brian Lozano, Nicolás Rossi, Ruben Bentancourt. Técnico: Leonardo Ramos.

: Thiago Cardozo, Pedro Milans, Hernán Menosse, Agustín Da Silveira, Facundo Bonifazi; Rodrigo Saravia, Nicolás Milesi, Ignacio Laquintana, Brian Lozano, Nicolás Rossi, Ruben Bentancourt. Técnico: Leonardo Ramos. Colón: Gustavo Vargas; Maycol Lisboa, Agustín Casco, Bruno Sarasúa, Emanuel Cuello; Pablo Mingorance, Alexis Falcón, Iván Salazar; Rodrigo Hernández, Gonzalo Pintos, Facundo Vignone. Técnico: Gustavo Machaín.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Colón?

Peñarol vs. Colón por la Copa AUF se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El recinto fue fundado el 18 de julio de 1930 y cuenta con capacidad para 60.235 espectadores.