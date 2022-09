¿Qué fue de Christofer Gonzales desde que partió a la liga de Arabia Saudita?

Christofer Gonzales fue el único de los 11 titulares del Australia vs. Perú que, en ese entonces, jugaba en la Liga 1. El popular ‘Canchita’ destacó como uno de los mejores jugadores del torneo local en Sporting Cristal en los últimos tiempos, lo cual le valió el ser considerado siempre por Ricardo Gareca en la selección peruana para las eliminatorias para Qatar 2022. Así, volvió a dar el salto al extranjero como nuevo jugador del Al Adalh de la liga de Arabia Saudita.

Sin embargo, a diferencia de André Carrillo, Christian Cueva e incluso –en menor medida- de Álex Valera, se ha escuchado poco del ex Sporting Cristal desde que se fue a Al Adalh. Este club polideportivo volvió a la liga de Arabia Saudita para la temporada 2022-23 tras ascender y descender en la 2019-20. De hecho, no es el más mediático de todos, y esto tendría que ver en que casi no se habla acerca de qué fue de Christofer Gonzales.

Christofer Gonzales previo al encuentro entre Al-Khaleej y Al Adalh por la fecha 3 de la liga de Arabia Saudita. Foto: Al Adalh

¿Qué pasó con Christofer Gonzales?

El inicio de la temporada 2022-23 de Al Adalh en la liga de Arabia Saudita (ahora Roshn Saudi League por motivos de patrocinio) es poco auspicioso. Hasta el momento, Christofer Gonzales ha sido titular en las tres primeras fechas , e incluso jugó los 90′ en el debut del club ante Al-Ittihad. No obstante, este fue una derrota por 0-3 ante uno de los platos fuertes del torneo.

Desafortunadamente, Al Adalh no ha logrado marcar un solo gol hasta el momento. En la fecha 2, cayó por 1-0 frente a Al-Tai, partido en el que generó más situaciones en lo que va de la temporada. ‘Canchita’ solamente jugó el primer tiempo tras ser sustituido por Hasan Al-Habib, volante saudí prestado de Al-Fateh. El resultado más reciente es un empate 0-0 con Al-Khaleej, donde Gonzales jugó hasta los 88′.

¿Cuáles son las expectativas de Christofer Gonzales y Al Adalh?

Aunque apenas van tres partidos, el rendimiento colectivo del equipo de Christofer Gonzales no es muy prometedor. Al-Khaleej es otro de los recién ascendidos, y en su debut contra Al Hilal mostró una imagen muy pobre, especialmente por graves errores no forzados en defensa, y el tener un solo jugador revulsivo como el gabonés Andre Poko. El hecho que Al Adalh haya sido parejo con este rival, y tampoco fuera capaz de ser peligroso en ataque, deja mucho que desear.

De momento, el pronóstico sería que Al Adalh sea uno de los candidatos a pelear por el descenso. Se trata de la segunda temporada en la máxima división del fútbol saudí en su historia y tiene el antecedente negativo de haber quedado último y a 14 puntos de la salvación en la liga 2019/20.

Christofer Gonzales y Lautaro Palacios con Al Adalh en el partido ante Al-Ittihad. Foto: Al Adalh

¿Con quiénes juega Christofer Gonzales?

Al Adalh no tiene un plantel de gran renombre. Christofer Gonzales es, en teoría, uno de los principales jugadores de los que se espera que marquen la diferencia en el club. La base de futbolistas saudíes proviene del ascenso, a excepción de algunos como el previamente mencionado Al-Habib o Fawaz Al-Torais, quien juega prestado de Al Hilal. Sin embargo, ambos son futbolistas que nunca han sido titulares indiscutibles en la RSL.

‘Canchita’ Gonzales comparte vestuario con el ‘9′ argentino Lautaro Palacios, verdugo de Sport Huancayo en la Copa Sudamericana 2020 con el Coquimbo Unido. Otro conocido por estos lares es el colombiano Ánderson Plata, de amplio recorrido por Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Con ‘Los Cardenales’ le anotó y derrotó a Cristal en la Libertadores 2017, y jugó con Millonarios frente a Vallejo en 2014. Está también el brasileño Édson, que participó recientemente la Sudamericana con el semifinalista Atlético Goianiense.