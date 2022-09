Mirtha Uribe revela que futbolista de la ‘U’ se ‘enamoró’ de Matute y desea jugar en Alianza

¿Traición? Pese a la derrota de Alianza Lima ante Universitario, uno de los aspectos más resaltantes del clásico fue la hinchada local. El estadio Alejandro Villanueva lució repletó y el ambiente de fiesta no pasó desapercibido por los futbolistas.

La voleibolista Mirtha Uribe, quien también se desempeña como conductora, comentó lo acontecido en la última jornada del Clausura y sorprendió a muchos al revelar la conversación que sostuvo con uno de sus amigos.

La jugadora del Rebaza Acosta Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino remarcó que tiene un conocido que milita en el equipe merengue y este le habría manifestado su intención de ponerse la blanquiazul el próximo año. “Yo, como buena deportista, felicité a un amigo que tengo en la ‘U’ y me dijo: ‘El otro año me quisiera ir a Alianza’(...). No voy a decir el nombre”, detalló en Nativa TV.

Asimismo, la exintegrante de la selección peruana resaltó que el futbolista en mención quedó impactado tras pisar Matute. “Por esa fiesta que sintió de la hinchada de Alianza, él dijo: ‘El otro año me quiero ir a Alianza’”, agregó.

¿Cerrarán Matute después de las agresiones a los jugadores de Universitario?

Como es conocido, apenas culminó el cotejo entre los ‘compadres’, los fanáticos victorianos lanzaron una serie de objetos que alcanzar a los deportistas estudiantiles. Esto ocasionó que el club crema se pronuncie a través de un comunicado. En tanto, su administrador temporal, Jean Ferrari, pidió sanciones.

“Solicitar el cierre del estadio Alejandro Villanueva es perjudicar al sistema del fútbol, sabiendo que no nos sobran estadios. Pero sí pedimos sanciones drásticas contra los organizadores”, acotó el directivo en diálogo con RPP Deportes.