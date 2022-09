Manchester United vs. Real Sociedad: ¿cuándo juegan por la Europa League 2022-23?

¿Cuándo y a qué hora juegan Manchester United vs. Real Sociedad? se enfrentan en el estadio Old Trafford este jueves 8 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 del Grupo E en la Europa League 2022-23. El duelo irá por la señal de Star Plus, pero también puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas y la recopilación en video de los goles.

Manchester United vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Jueves 8 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Manchester United vs. Real Sociedad?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Manchester United empieza su camino en esta edición de la Europa League con el llamativo regreso de Cristiano Ronaldo a la competencia luego de 20 años. El delantero portugués y sus compañeros recibirán en Old Trafford a la Real Sociedad, por la primera fecha del Grupo E.

El conjunto de Christophe Galtier tuvo un arranque difícil de temporada en Inglaterra, pero con el correr de las fechas se ha ido asentando. En su último partido de la Premier League se ‘bajó' al puntero Arsenal para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Manchester United goleó a la Real Sociedad en la última temporada de la Europa League. Foto: EFE

La escuadra vasca, por su parte, vive un presente aceptable en la liga española. Con siete puntos fruto de dos victorias y un empate, los donostiarras se ubican en el puesto 9 de la tabla, pero con buenas perspectivas para escalar ubicaciones.

Manchester United y Real Sociedad jugaron entre sí por este mismo torneo en el 2021. Aquella vez, la llave de playoffs por el pase a octavos de final la ganaron los diablos rojos con un contundente 4-0 en el global.

¿Dónde ver Manchester United vs. Real Sociedad ONLINE?

Si deseas seguir el Manchester United vs. Real Sociedad por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Star Plus para ver Manchester United vs. Real Sociedad?

Para ver el partido Manchester United vs. Real Sociedad por la señal de Star Plus, ingresa a la página web de este servicio de streaming: www.starplus.com. Una vez en su plataforma, accede al contenido con tus datos de cliente o regístrate con tu correo electrónico y selecciona el plan que más te convenga.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Manchester United vs. Real Sociedad?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos ver por Star Plus además de Manchester United vs. Real Sociedad?

Además de cotejos como Manchester United vs. Real Sociedad, en Star Plus podrás ver todos los demás cotejos de la Europa League. Otros torneos como la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana también están en su catálogo, así como campeonatos nacionales en Europa y Sudamérica (LaLiga Santander, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Liga Profesional Argentina, Campeonato Uruguayo, LigaPro, Liga 1, etc.).

¿Dónde juegan Manchester United vs. Real Sociedad?

El escenario que acogerá este partido será el estadio Old Trafford, recinto deportivo propiedad del Manchester United, con capacidad para 74.000 espectadores.