¿A qué hora juegan Flamengo vs. Vélez EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Flamengo vs. Vélez EN VIVO se enfrentan en el estadio Maracaná, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Argentina), por la semifinal de vuelta en la Copa Libertadores 2022. El duelo se podrá ver vía ESPN y Fox Sports (en territorio argentino), pero también tienes la chance de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Flamengo vs. Vélez: ficha del partido

Partido Flamengo vs. Vélez ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 7 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Brasil y Argentina) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal? ESPN 4, Fox Sports

Luego de la paliza que le propinó a Vélez Sarsfield en su propio estadio por el juego de ida, la revancha de esta llave por semifinales de la Copa Libertadores pinta como de mero trámite para el poderoso Flamengo, que ya tiene la mira puesta en una hipotética final contra Athletico Paranaense.

En Argentina, el Mengao aplastó 4-0 al Fortín con un gol de Everton Ribeiro y una brillante exhibición de Pedro, quien anotó tres tantos. Ambos se perfilan como titulares para esta revancha, en la cual el cuadro de Liners necesita vencer por cinco o más goles de diferencia para eliminar a los cariocas.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Vélez?

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 8).

¿Qué canal transmite Flamengo vs. Vélez?

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 4

Brasil: Conmebol TV

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 4

Ecuador: ESPN 4

México: Marca Claro

Paraguay: ESPN 4

Perú; ESPN 4

Uruguay; ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

Estados Unidos: Bein Sports

España: DAZN, DAZN 2.

¿Cómo ver Flamengo vs. Vélez ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Flamengo vs. Vélez por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. También cuentas con la opción de verlo por Facebook Watch de la Conmebol Libertadores, o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Flamengo vs. Vélez

Flamengo : Santos, Guillermo Varela, Davis Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Diego, Víctor Hugo, Everton, Merinho, Pedro.

: Santos, Guillermo Varela, Davis Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Diego, Víctor Hugo, Everton, Merinho, Pedro. Vélez: Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Marías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega, Agustín Mulet, Nicolás Garayalde, Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson, Lucas Pratto.

Últimos partidos de Flamengo vs. Vélez

Vélez 0-4 Flamengo | 31.08.22

Flamengo 0-0 Vélez | 27.05.21

Vélez 2-3 Flamengo | 20.04.21.

¿Dónde juegan Flamengo vs. Vélez?

El escenario que acogerá este partido será el estadio Maracaná, mítico recinto deportivo ubicado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Este coloso, con su capacidad para casi 80.000 espectadores, es el más grande de su tipo en territorio brasileño.