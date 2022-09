Revelan el millonario y exorbitante contrato de Mbappé con PSG a horas del debut en Champions

Kylian Mbappé ha sido noticia este martes 6 de setiembre a pocas horas del inicio de la primera jornada de la Champions League 2022-2023. El jugador se está preparando para el partido entre PSG vs. Juventus y, horas antes de este encuentro, se reveló el millonario contrato que firmó con los parisinos meses atrás para su renovación.

Como se recuerda, ‘Kiki’ suscribió un nuevo vínculo con el cuadro francés por un periodo de tres años. El futbolista estaba entre la oferta de su actual club y del Real Madrid. Finalmente, y como todos conocen, terminó aceptando lo que le ofrecían en París.

Según informó The New York Times, medio al que Mbappé concedió una entrevista, el jugador aseguró que el salario no fue el principal motivo para permanecer en el PSG. “Donde sea que vaya me van a dar dinero”, afirmó.

El medio estadounidense también reveló que el crack francés se embolsará 250 millones de dólares por los próximos tres años. “El acuerdo le ha brindado a Mbappé un nuevo poder en su club, nuevos recursos para financiar su imperio de negocios en expansión y una nueva importancia dentro y fuera del juego”, informaron.

Asimismo, señalaron que el futbolista recibió un bonus de 125 millones de dólares por el solo hecho de estampar su firma con el PSG. Por otro lado, el de Bondy mostró su molestia sobre los señalamientos que decían que él tiene poder sobre quién llega y quién se va en el equipo, así como injerencia a nivel dirigencial.

“Ese no es mi trabajo y no quiero hacerlo porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo, y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo”, dijo para The New York Times.

El PSG dio a conocer la renovación de Mbappé en mayo de este año. Foto: AFP

PSG vs. Juventus: ¿a qué hora y dónde ver partido?

PSG vs. Juventus se enfrentarán este martes 6 de setiembre por la primera fecha del grupo H de la Champions League. El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus.