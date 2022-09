El retorno de Jefferson Farfán a los campos de juego sigue dando de qué hablar entre los hinchas y la prensa nacional. El atacante nacional jugó los últimos minutos del encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Ante ello, el comentarista deportivo Diego Rebagliati criticó la forma en la que calentó la ‘Foquita’.

“Hurtado, Aguirre y Arley deben haber calentado entre 35 a 40 minutos. Farfán, antes de entrar, calentó 2 o 3 minutos como mucho. Uno mira esto y lo compara a cuando entraba 20 minutos el año pasado y era decisivo. Entrenaba como uno más ahora”, indicó.

“Farfán no estaba para jugar. En lo previo lo demuestra. ¿Qué podía hacer Farfán con un 2-0 en contra? Claramente no estaba. Un jugador que está para jugar no hace el calentamiento que hizo Jefferson. El que hizo es de un exfutbolista que va a jugar un partido de homenaje por 10 minutos”, añadió el exdirigente.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a la Academia Deportiva Cantolao por la fecha 11 del Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo está programado para el sábado 10 de setiembre a las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El cuadro blanquiazul tiene 17 puntos y se encuentra en el sexto lugar del certamen, a cuatro unidades del líder del torneo, Sporting Cristal.