[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Napoli vs. Liverpool: hora y canal del duelo por la Champions League

Napoli vs. Liverpool se enfrentan EN VIVO este miércoles 7 de setiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-23. Este duelo se disputará en el Estadio San Paolo y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Napoli vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Napoli vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoloes 7 de septiembre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio San Paolo

Napoli vs. Liverpool: posibles alineaciones

Napoli: Alex Meret, Giovani Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Amir Rrahmani, Mário Rui, André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Matteo Politano y Khvicha Kvaratskhelia.

Alex Meret, Giovani Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Amir Rrahmani, Mário Rui, André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Matteo Politano y Khvicha Kvaratskhelia. Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas, Fabinho, Harvey Elliot, Fábio Carvalho, Luis Díaz, Mohamed Salah y Darwin Núñez.

¿A qué hora juegan Napoli vs. Liverpool?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Napoli vs. Liverpool?

El encuentro entre Napoli vs. Liverpool será transmitido por la señal de ESPN, canal que tiene los derechos de todos los encuentros de la UEFA Champions League 2022-2023.

¿Qué canal es ESPN?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Napoli vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Napoli vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Napoli vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus para ver el Napoli vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Napoli vs. Liverpool?

El cotejo entre Napoli vs. Liverpool se disputará en el Estadio San Paolo, ubicado en la ciudad de Napoli, Italia.